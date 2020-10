Biến đánh ghen cực căng giữa phố Lào Cai: Chính thất ra đòn khiến 'tiểu tam' nằm bẹp dí

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ đánh ghen cực căng xảy ra giữa phố ở Lào Cai. Theo như clip đăng tải, cô vợ dẫn cả bạn đi đánh ghen tiểu tam trước mặt con trai ở giữa đường, dép guốc văng tung tóe. Điều đáng nói là cô bồ có lẽ đã bị đánh khá đau nên nằm bất động giữa đường.

Theo như clip, người phụ nữ trong clip là vợ cũ và cả hai đã hoàn thành xong hết thủ tục ly hôn. Cô dẫn theo cậu con trai nhỏ đến tận chỗ của bồ và chồng cũ để để giằng co.

Sau một hồi, cô bồ mặc bộ đồ đen có lẽ bị đánh khá đau nên đã nằm bẹp dí giữa đường, trong khi cô vợ và bạn bè người thân đi cùng liên tục chửi bới chồng cũ. Theo một người bạn của vợ, anh chồng và bồ đã qua lại với nhau nửa năm trước khi ly hôn, bỏ vợ bỏ con đi theo gái. Bên cạnh đó, cũng chính anh chồng là người khơi mào cuộc chiến trước: "Bố láo vừa xuống xe đã túm cổ áo đánh tao á".

Đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng





Khi thấy bạn vợ 'kể tội', ông chồng liền phản bác: "Mày tư cách gì, đi ra, không liên quan đến mày. Tao với mày li hôn rồi tao muốn làm gì tao làm. Mày làm trò này không xong đâu... mày không có quyền cấm tao đâu".

Tiểu tam nằm bất động giữa đường

Vụ đánh ghen xảy ra trước mắt cậu con trai nhỏ

Cô vợ cũng không phải dạng vừa khi liên tục tố cáo: "Khi tôi với anh là vợ chồng hợp pháp con này đã láo toét rồi nhé", "Mày đi chơi với gái mà mày để con mày nằm bên cạnh mà mày chịu được à? Hỏi tất cả mọi người ở đây xem như thế có được không? Nói cũng phải biết suy nghĩ chứ? Đứa trẻ con 3 tuổi nó biết nói dối à?" Điều này khiến nhiều người bất ngờ khi chính cậu con trai nhỏ là người phát hiện mọi chuyện.



Cuối cùng, ông chồng bế nhân tình bỏ đi

Sau khi 2 người đã ly hôn xong xuôi, người vợ còn vạch mặt chồng cũ "đón con không dám xuống nhà gặp". Điều đáng nói, vụ đánh ghen xảy ra giữa phố dưới sự chứng kiến của nhiều người xung quanh và cậu con trai nhỏ. Nhiều người cảm thấy không hài lòng khi để con trẻ chứng kiến sự tình như vậy.

Gần cuối clip , người chồng mặc kệ vợ con, chạy đến bế nhân tình lên xe rồi bỏ đi.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ