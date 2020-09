Clip đánh ghen nhân văn: Bắt quả tang vợ ngoại tình tại phòng, chồng đuổi đi nhưng vẫn dúi tiền cho

Sáng 11/9, MXH xôn xao đoạn clip người chồng bắt quả tang vợ đưa nhân tình về tận phòng trọ để dan díu khi mình đi làm ca đêm. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi cách hành xử và đánh ghen khác biệt của anh chồng.

Theo như chia sẻ, vụ việc xảy ra tại Bình Dương . Từ đoạn clip có thể thấy, khi bắt được tận tay vợ và nhân tình đang 'hú hí' trong phòng trọ, người chồng đã yêu cầu cả 2 người này ra ngoài nói chuyện.

Ông chồng nói với vợ: "Bản mặt này dắt trai về nhà luôn này, chồng đi làm ca đêm dẫn trai vô phòng này. Lần này là lần cuối cùng trong cuộc đời mày gặp lại tao" nhưng người vợ vẫn không dám nói gì. Trách mắng vợ xong, chồng quay sang chửi bới gã nhân tình, còn không quên mỉa mai gã này phải thay mình chăm sóc vợ mình chu đáo:





"Nhớ mua đồ như tao mua cho nó, ăn uống nhớ nấu sẵn cho nó ăn nghe không. Vợ tao quen vậy rồi, giờ làm vợ mày không biết nó làm sao. Từ nay về sau mày đừng có đến chỗ này của tao, mày không an toàn đâu".

Hai người bị bắt quả tang

Khi bắt quả tang vợ ngoại tình, bên cạnh còn có sự chứng kiến của cô con gái nhỏ mới chỉ 4-5 tuổi. Lúc này, chồng sai con gái lấy hết đồ của mẹ ném ra khỏi phòng, cô bé im lặng làm theo trước cái nhìn thất thần của người mẹ.



"Mày hứa với tao như thế nào? Là nếu mà mày đi thì con mày chính là người giục đồ của mày ra ngoài đường. Tao chơi rõ ràng, đừng trách người khác vô tình trong khi mình cố ý, giờ con gái gom đồ giục ra. Lượm vô đi rồi đi", anh chồng tiếp tục.

Nghe bố, con gái cầm hết quần áo của mẹ ném ra ngoài

Khi được người chồng yêu cầu, gã nhân tình cũng lặng lặng ra nhặt quần áo của người vợ mang đi, từ đầu đến cuối không dám phản kháng một lời. Sau đó, bị người chồng đuổi đi 2 người kia cũng nghe theo và trèo lên xe máy chuẩn bị đi ra khỏi xóm trọ.

Điều bất ngờ là, khi vợ chuẩn bị ngồi lên xe máy của nhân tình, chồng còn mở ví để đưa ít tiền cho vợ, đáp lại người phụ nữ không nói hay phản ứng gì, tay cầm tiền rồi bỏ đi theo người kia.

Chứng kiến vụ việc, cả xóm trọ cùng CĐM cảm thấy vô cùng bức xúc. Nhiều người khẳng định, hành động của cô vợ quá to gan, không thể chấp nhận vậy mà khi bị bắt tại trận vẫn dửng dửng như không. Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng cách hành xử của anh chồng vẫn còn quá nhẹ nhàng.





Hiện đoạn clip vẫn đang được chia rẻ trên MXH.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ