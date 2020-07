Nhân tình của con trai khai trương cửa hàng, mẹ gửi hẳn vòng hoa chúc mừng cùng câu viết cực sốc

Từ trước đến nay, mẹ chồng luôn là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ khi về làm dâu. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định rằng, thời nay đã khác trước rồi, mẹ chồng hầu hết đều đối xử khá tốt với con dâu, thậm chí có người còn yêu thương chiều chuộng con dâu như con gái ruột.



Trong sốc đó, không thể không kể đến những bà mẹ chồng sẵn sàng đi đánh ghen hộ con dâu. Tất nhiên cách đánh ghen của những bà mẹ thường rất độc lạ, cao tay và không nhiều người có thể ngờ tới được.

Nhìn từ xa, cửa hàng nhà người ta tưng bừng khẩu hiệu khai trương, giảm giá mà có ngay vòng hoa lù lù trước cửa là đã chẳng hay ho gì rồi.



Mới đây, cộng đồng mạng được phen hả hê trước Mới đây, cộng đồng mạng được phen hả hê trước clip đánh ghen siêu bá đạo của mẹ chồng. Chuyện là, tình nhân của con trai bà có khai trương hiệu thuốc. Cuộc vui chắc chắn không thể thiếu mặt, mẹ chồng đã 'lịch sự' gửi hẳn một vòng hoa tới chúc mừng, đặc biệt dòng chữ bên trên không ai đỡ nổi.



Nhìn từ xa, cửa hàng nhà người ta tưng bừng khẩu hiệu khai trương, giảm giá mà có ngay vòng hoa lù lù trước cửa là đã chẳng hay ho gì rồi. Tuy nhiên, thông điệp trên vòng hoa ấy mới là đắt giá khi ghi rõ ràng, rành mạch: "Chúc mừng, con giáp thứ 13".



Xem xong, nhiều chị em không ngừng xuýt xoa, đúng kiểu mẹ chồng nhà người ta chưa bao giờ khiến bạn thất vọng. Con dâu cũng thật may mắn, dù với phải gã chồng ngoại tình như bù lại, mẹ chồng lại thương yêu và bảo vệ hết mực. Chắc hẳn khi thấy được 'món quà' này, ả nhân tình kia cũng phải sợ chết khiếp tới già.

Thông điệp trên vòng hoa ấy mới là đắt giá khi ghi rõ ràng, rành mạch: "Chúc mừng, con giáp thứ 13".



Hiện tại, đoạn clip đánh ghen hộ con dâu của mẹ chồng vẫn được mọi người chia sẻ rầm rộ và thu hút sự chú ý của cư dân mạng.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ