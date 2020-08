CĐM xôn xao về clip `chính thất` đánh ghen `tiểu tam` giữa trời mưa bão ở bến trung chuyển xe buýt

Cách đây khỏang 2 giờ đồng hồ, tài khoản facebook Huỳnh Linh chia sẻ đoạn clip đánh ghen xảy ra tại điểm trung chuyển xe bus Long Biên, Hà Nội.

Huỳnh Linh chia sẻ: “Đánh ghen giữa mùa giông bão tại điểm trung chuyển xe bus Long Biên. Chị áo đen theo dõi được anh chồng áo trắng cặp kè với chị tóc vàng bờm sừng sư tử”.

Your browser does not support HTML5 video.

Toàn bộ cảnh đánh ghen của người phụ nữ áo đen

Theo đoạn clip chia sẻ, một người phụ nữ tóc ngắn mặc đồ đen ra sức tấn công một cô gái trẻ mặc váy ngắn tóc màu vàng. Khi đó, người đàn ông áo trắng (được cho là chồng người phụ nữ áo đen) ra sức can ngăn nhưng không được.

Khi phát hiện chị này đang đánh ghen, người dân sống và buôn bán gần điểm trung chuyển xe buýt đã nhanh chóng đến can ngăn người phụ nữ áo đen dừng tay. Một số người khống chế được chị áo đen và kéo cô gái tóc vàng ra khỏi vụ ẩu đã đã đề nghị người này đi nhanh để tránh bị đánh tiếp.

Do được mọi người can ngăn nên vụ đánh ghen nhanh chóng kết thúc. Cô gái tóc vàng chỉ bị xây xát nhẹ trên người.

Một số cư dân mạng xe đoạn clip trên đã nhanh chóng đưa ra quan điểm của mình. Có người cho rằng nên đánh dằn mặt “tiểu tam” nhưng một số khác lại cho rằng, chị áo đen đánh ghen chán quá, đánh ghen như thế không ăn minh chỉ “làm trò cho thiên hạ”.

Hình ảnh đánh ghen được cắt ra từ clip

Cách khoảng 1 tuần trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một cô gái trẻ bị đánh hội đồng trên vỉa hè, một người người phụ nữ lớn tuổi (được cho là mẹ) đã ra sức lao vào bảo vệ nhưng lại bị đánh trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào ngày 18/7. Nguyên nhân được cho là do cô gái trẻ có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình . Chính vì thế, người này bị “chính thất” đến nhà cảnh cáo, sau đó đến tận nơi làm việc đánh dằn mặt.

Cũng theo đoạn clip, cô gái trẻ bị một nhóm người gồm 2 phụ nữ, 2 – 3 người đàn ông xăm trổ xông xông vào giằng co, kéo từ trong cửa hàng điện thoại ra ngoài vỉa hè hành vung. Vừa tát vừa giật tóc, nhóm người chửi cô gái là “đồ giật chồng”: “Mày giật chồng tao hả con, đồ mất dạy, mày thích giật chồng hả".

Đoạn clip sau đó được một số người ghi lại và tung lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng, dù cô gái có sai như thế nào thì việc “chính thất” dẫn cả đống người đến hành hung là vi phạm Pháp luật

Theo Thanh Mai/SKCĐ