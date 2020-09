Thêm clip đánh ghen ở Hà Nội: Vợ dẫn hội chị em xé nát váy 'tiểu tam' khiến chồng run sợ

Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế còn chưa hết hot thì mới đây, trên MXH lại truyền nhau một đoạn clip đánh ghen khác cũng ở Hà Nội, được cho là ở huyện Ba Vì.



Tuy nhiên, khác với vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế, người chồng ở clip này không dám đi cùi chỏ với vợ để bảo vệ 'tiểu tam' mà chỉ dám đứng nhìn bất lực cầu xin hội chị em của vợ dừng tay nhưng không ăn thua.

Your browser does not support HTML5 video.



Người đăng tải đoạn clip cho biết, trước khi đi bắt quả tang chồng hẹn hò cùng bồ nhí trong quán cà phê, người vợ đã bố trí nhân lực đầy đủ. Khi thấy chồng (mặc áo sơ mi kẻ) hú hí cùng 'tuesday', người vợ (mặc bộ đồ màu đỏ) đã không kìm nổi sự tức giận. Và dường như đã bố trí từ trước, một thanh niên đã nhanh chóng giữ chặt người chồng để vợ và hội chị em thỏa sức trừng trị tiểu tam.

Ảnh cắt từ clip



Người vợ cùng nhóm của mình không chỉ mắng chửi mà còn đánh, tát cô bồ rất mạnh. Nhóm liên tục đấm, đá, giật tóc... thậm chí còn lấy dép tát vào mặt cô gái trẻ. Khi chồng can ngăn, người vợ còn dùng dép đánh luôn vào mặt.



Chưa dừng lại ở đó, nhóm của chị vợ còn xé rách váy khiến 'tiểu tam' lộ nguyên mảng lưng trần trước sự chứng kiến của nhiều người. Qua lời chửi của chị vợ, vợ chồng chị đã có 2 người con nhỏ, và có vẻ như việc ngoại tình này không phải mới diễn ra.

Cô vợ mặc áo đỏ cùng chị em vào đánh tiểu tam

Không thể xông ra cứu nhân tình, gã chồng chỉ biết đứng bất lực cầu xin: "Thôi đừng đánh nữa..." Trong khi đó, cô nàng tiểu tam không dám phản kháng mà chỉ cúi gằm che mặt, cố gắng tránh bị tấn công hết mức có thể.

N hóm của chị vợ còn xé rách váy khiến 'tiểu tam' lộ nguyên mảng lưng trần trước sự chứng kiến của nhiều người



Sau khi đoạn Sau khi đoạn clip được chia sẻ, hầu hết mọi người đều cho rằng dù có tức giận thế nào cũng không nên đánh tiểu tam thậm tệ như thế vì rất có thể sẽ bị kiện vì tội hành hung người khác.



Hiện tại, đoạn clip vẫn được chia sẻ chóng mặt trên MXH.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ