Clip đánh ghen ở Lý Nam Đế: Người tự xưng cháu chị vợ lên tiếng, chia sẻ thêm nhiều thông tin sốc

Clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế có lẽ là vụ việc hot nhất từ hôm qua đến nay. Điều đáng nói, dù bị vợ 'cải trang' grab bắt tại trận, anh chồng vẫn nhất mực bênh vực và bảo vệ cho 'tiểu tam' không ngại ngần đi đường quyền với vợ. Anh chồng liên tục đánh, đạp, thúc, thậm chí bóp cổ vợ để nhân tình có thể trốn đi.

Không ít bình luận cho rằng, trong kinh tế gia đình thì chắc chị vợ có phần lép vế. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng can thiệp, chị vợ ra về lái xe Lx 8 tỷ, còn gã chồng và nhân tình phải bắt taxi về khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hình ảnh tiểu tam trong clip đánh ghen

Sau vụ việc, dân tình nhanh chóng lùng sục ra trang cá nhân được cho là của tiểu tam . Thế nhưng, người này đã nhanh chóng ẩn các bài viết trên trang cá nhân, khóa bình luận còn chị vợ vẫn giữ thái độ im lặng.





Khi sự việc còn chưa lắng xuống, mới đây một người tự nhận có quen biết với chị vợ trong clip đánh ghen lên tiếng. Theo người này, chị vợ có tên là Thu - em gái thân của cô mình hơn 10 năm. Anh chàng đã lên tiếng thay người 'cô' của mình.

Người này cho biết, chị vợ trong clip đánh ghen là một người vô cùng hiền lành và khéo léo, sống biết trước biết sau. Chị và chồng đã có 3 đứa con, là con gái nhà quyền thế, gia đình giàu có còn người chồng cũng là đại gia trong lĩnh vực tôn sắt thép.

Bài đăng của người 'cháu' được chia sẻ

"Bao nhiêu năm gặp cô, cô và chồng vẫn yêu thương nhau, đến khi mọi chuyện vỡ lở mình cũng vô cùng sốc bởi cả 2 luôn thể hiện tình cảm yêu thương nhau rất nhiều...

Còn đứa bồ, đến giờ phút này mình mới biết là cô biết nó từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới bắt quả tang được vì nó giấu rất kín. Cô mình phải cải trang ăn mặc quần áo bình thường, đội mũ grab để đi theo dõi, đánh ghen". Người này còn cho biết thêm: "Hiện tại thì cô mình tâm trí đang vô cùng hoảng loạn vì lần đầu tiên trong đời tận tay bắt được người tình đầu ắp tay gối mà mình yêu thương từ hồi còn là tình đầu".

Chị vợ đang rất sốc và mệt mỏi

Có lẽ hiện tại, chị vợ đang rất khổ sở vì bị phản bội, bị chồng đánh đập để bảo vệ 'tiểu tam'. Do đó, người này mong mọi người lên tiếng để giúp đỡ. Cũng theo người này chia sẻ, hiện chị vợ đã đã khóa facebook sau 1 ngày kinh hoàng, cần thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ mọi việc.



Clip đánh ghen đang gây xôn xao mạng xã hội



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ