Sốc trước clip đánh ghen dã man, cô gái bị lột đồ đánh tới tấp vào mặt và vùng kín

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô gái trẻ bị nhóm người cả nam lẫn nữ đánh ghen vô cùng dã man. Được biết, clip dài gần 3 phút, ghi lại sự việc xảy ra ở TP Huế vào tối ngày 18/11.

Theo như clip, cô gái trẻ bất ngờ bị một người phụ nữ liên tục chửi bới lớn tiếng, sau đó lột sạch quần áo. Tiếp đến, một người đàn ông khác cũng xông vào vừa đánh vào đầu, mặt, vùng kín cô gái vừa chửi bới thậm tệ.

Dù bị chửi bới, đánh đập dã man nhưng do 'thân cô thế cô', nên nạn nhân không thể phản kháng. Vừa đau đớn lại xấu hổ, cô gái chỉ biết khóc lóc, van xin nhưng vẫn không ăn thua. Một lúc sau, một người phụ nữ mới nói "tha cho nó đi' thì nhóm người kia mới chịu dừng lại.

Ảnh cắt từ clip

Gã đàn ông lúc này lớn tiếng: "Đứng dậy… đứng dậy nói đàng hoàng" thì cô gái lí nhí "Chị đưa áo cho em mặc" nhưng nhóm người kia không chấp nhận.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã được nhiều người chú ý, quan tâm. Không ít người chỉ trích hành động đánh ghen dã man của nhóm người. Dù cô gái có làm chuyện gì thì cũng không được phép hành hạ, xúc phạm danh dự và thân thể như thế.

Đặc biệt, hành động của người đàn ông trong clip bị lên án nặng nề. LÀ đàn ông nhưng người này ại đánh đập phụ nữ, ra đòn 'hiểm' khiến ai cũng bức xúc.





Liên quan đến vụ việc, trao đổi với gia đình & Xã hội, cô gái có tên A.T - người quen của nạn nhân cho biết: "Nhóm người phụ nữ và người đàn ông kia đã đánh ghen nhầm. Cô gái bị lột đồ, đánh đập không hề ngoại tình hay cướp chồng ai. Hiện cô gái này đang hoảng loạn, thậm chí đòi tự tử vì không chấp nhận được sự nhục nhã này".

Hiện, công an TP Huế đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ