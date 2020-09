Clip đánh ghen ở phố Lý Nam Đế: Bị bắt tại trận, chồng `đi đường quyền` với vợ để giải cứu bồ

Cách đây gần 1 tiếng, tài khoản Nguyễn Tiến Thành chia sẻ trên nhóm kín Trùm Trà Đá 3 clip ghi cảnh đánh ghen xảy ra ở phố Lý Nam Đế ( Hà Nội ) với dòng trạng thái: "Lx570 đánh ghen Lý Nam Đế".

Dù mới chia sẻ chưa đầy 1 tiếng nhưng bài viết đã thu hút hơn 3.000 lượt cảm xúc và gần 4.000 lượt bình luận. Hầu hết các bình luận đều thể hiện thái độ phẫn nộ với hành động của anh chồng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, anh chồng đã cặp bồ rồi lại còn vũ phu đánh vợ bảo vệ tình nhân ngay giữa đường.

Một số cư dân mạng nhanh tay tìm kiếm được facebook của một bạn nữ có tên Minh Nguyệt được cho là "tiểu tam" trong vụ đánh ghen này. Cư dân mạng chụp màn hình một bức ảnh Minh Nguyệt đăng lên mạng xã hội với nội dung: "Có những ngày mệt chả muốn làm gì cả... chỉ muốn làm Người yêu Anh". Rất nhiều người đã thả cảm xúc ha ha, phẫn nộ vào bức ảnh trên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ, tài khoản facebook Minh Nguyệt có thật sự là "tiểu tam" trong vụ đánh ghen trên không.

Quay lại vụ đánh ghen, theo đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, một xe ô tô mang thương hiệu Lx570 đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm Grab và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm Bee chặn lại. Cửa xe vừa mở ra, người phụ nữ đội mũ Grab đã nhanh chóng lao vào trong xe lôi một cô gái trẻ ra và ra sức chửi bới.

Tiếp đó, người phụ nữ lôi cô gái trẻ tóc dài, mặc đồ đen từ trong xe ra túm tóc với mục đích "dằn mặt" nhưng ngay lập tức một người đàn ông mặc áo đen từ trên xe ô tô xịn lao xuống ra sức bảo vệ "tiểu tam", thẳng tay "đi đường quyền" với vợ. Khi một người phụ nữ xăm trổ xông vào giúp đỡ chị vợ thì người đàn ông ra sức chửi bới. Giằng kéo để giúp "tiểu tam" thoát khỏi vòng vây.





Rất nhiều người đi đường và sống tại hai bên đường chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhiều người cho rằng, chị vợ nên dạy cho anh chồng và "tiểu tam" một bài học. Một số khác chạy ra can ngăn vụ đánh ghen để tránh gây tai nạn giao thông





Hiện tại, vụ đánh ghen này vẫn đang gây xôn xao dư luận, song chưa rõ danh tính những người liên quan trong vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức khi có thông tin mới nhất.





Theo Thanh Mai/SKCĐ