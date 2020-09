Xôn xao clip đánh ghen trong quán nhậu Đà Nẵng: Chồng bị hội bạn vợ combat không trượt phát nào

Thời gian gần đây, MXH liên tục truyền nhau những clip đánh ghen thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hết vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế đến vụ ở Ba Vì (Hà Nội), các ông chồng dù bị vợ bắt quả tang nhưng đều có một điểm chung là ngăn vợ bênh bồ.



Nếu như ở Lý Nam Đế, người vợ đơn phương độc mã đi đánh ghen nên bị chồng 'phản dame' lại không thương tiếc thì đến vụ đánh ghen ở Ba Vì, cô vợ đã tính toán từ trước, kéo theo cả hội chị em bạn dì đến giúp đỡ khiến cả chồng và tiểu tam đều trở tay không kịp.

Khi các vụ đánh ghen cũ còn chưa hết hot thì mới đây, trên mạng lại truyền nhau clip đánh ghen cực căng xảy ra ở một quán cà phê (hoặc nhà hàng) ở Khi các vụ đánh ghen cũ còn chưa hết hot thì mới đây, trên mạng lại truyền nhau clip đánh ghen cực căng xảy ra ở một quán cà phê (hoặc nhà hàng) ở Đà Nẵng . Theo như người đăng tải thì vụ việc này xảy ra vào đêm 23/9.



Theo như người chia sẻ clip, anh chồng mặc áo sơ mi trắng rủ vợ đi ăn uống nhưng kèm theo cả 'tiểu tam' ( xõa tóc mặc áo khoác bò) . Chắc cũng dè chừng nên vợ (áo xám) rủ thêm bạn đi cùng và không khí trên bàn khá căng thẳng.

Anh chồng bị combat không thương tiếc



Khi cả bàn đang nói chuyện, 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đi tới. Lúc này người vợ bắt đầu truy vấn chồng ngồi cạnh, tức giận rồi tát người này. Ngay lập tức, anh chồng đứng lên tát trả rồi đánh liên tiếp vào người vợ.



Thấy vợ bị đánh, hội bạn liền xúm lại tấn công ông chồng, không quên cả cô nàng nhân tình ngồi cạnh. Trong khi gã chồng bị đánh hội đồng thì tiểu tam cũng bị một người bạn của vợ giật tóc, đánh không thương tiếc.

Sau đó chở nhân tình bỏ đi



Sau đó, tiểu tam tiếp tục bị lôi ra vỉa hè đánh tiếp, liên tục có những tiếng quát lên: "Mày cướp chồng tao hả, mày dám cướp chồng tao hả?". Ông chồng vội vã ra giải cứu cô bồ, mãi sau khi được mọi người can ngăn, ông chồng liên lấy xe máy chở nhân tình bỏ đi.



Hiện đoạn clip vẫn được chia sẻ chóng mặt trên MXH.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ