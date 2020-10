Clip: Dê đen bất ngờ đứng lên đi bằng 2 chân khiến dân tình kinh hãi tưởng quỷ satan hiện hình

Your browser does not support HTML5 video.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/10 tại ngã tư Quan Thanh - An Lão (Hải Phòng). Đôi nam nữ không đội mũ bảo hiễm vượt đèn đỏ với tốc độ cao rồi đâm sầm vào gầm xe container khiến cả 2 bị thương nặng.

Tốc độ của linh dương có thể lên tới 80 km/h cũng thuộc hàng top trong các loài động vật châu Phi thế nhưng nó vẫn chưa là gì khi so với ông vua tốc độ của các loài vật săn mồi - báo gấm.

