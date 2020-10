Phẫn nộ clip gã đàn ông đấm thẳng vào đầu bé trai để dằn mặt khi thấy con đi xe đạp bị đẩy ngã

Vụ việc bé gái 2 tuổi ở Lào Cai bị bố bạn tát, giật tóc, bắt xin lỗi vì tranh giành đồ chơi vẫn chưa kịp "nguội" thì cộng đồng mạng lại một lần nữa dậy sóng phẫn nộ khi chứng kiến đoạn clip người đàn ông "đi đường quyền" với bé trai chặn đường, đẩy ngã con hắn khi đang đi xe đạp.





Mở đầu đoạn clip là hình ảnh một nhóm trẻ nhỏ khoảng 6 - 8 tuổi đang chơi xe đạp trong khu dân cư. Đúng lúc này, một cậu bé khoảng 6 - 7 tuổi, mặc áo trắng, đi xe đạp màu cam bị bạn chặn lại, cố tình đẩy ngã xuống đường. Ngay lập tức cậu bé đứng dậy đáp trả bạn bằng một cú đấm vào cánh tay.





Thấy con bị ngã xe, người đàn ông cởi trần mặc quần đùi đen (bố cậu bé) hùng hổ đi đến nơi xảy ra vụ việc, vung tay đấm thẳng vào đầu cậu bé để "dằn mặt".

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội





Cú đấm trời giáng khiến bé trai ngã xuống. Vì quá sợ hãi, cậu bé không biết làm sao, chỉ ôm đầu đứng dậy trong sự lườm nguýt đáng sợ của người đàn ông kia.





Sau khi "dằn mặt" bé trai này, gã đàn ông nhấc xe đạp lên đưa con trai tiếp tục chơi. Còn cậu bé nạn nhân sợ hãi đứng ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đi khuất mới dám rời đi.





Đoạn clip chỉ mới được chia sẻ lên mạng xã hội nhưng đã nhận về hàng trăm bình luận trái chiều. Cư dân mạng cho rằng, đây là hành độc quá dã man. Người lớn không nên bênh vực con cái như thế, nên can ngăn, giải thích đúng sai cho trẻ nhỏ.,





Một tài khoản facebook bình luận: "Ông bố quá nóng tính, có đánh thì đánh vào mông thôi chứ ai lại đánh vào đầu con nhà người ta thế kia".





Song có tài khoản lại cho rằng: "Cậu bé kia bị đánh là đúng vì gây nguy hiểm cho bạn khi đang đi xe đạp. Song người đàn ông kia đánh như thế cũng không được, chỉ nên đánh vào mông rồi giải thích phải trái cho con hiểu thôi".

Hình ảnh cắt ra từ clip





Trước đó, dư luận cả nước xôn xao phẫn nộ trước thông tin người đàn ông lao vào lớp đánh bé gái 2 tuổi vì tranh đồ chơi của con. Sự việc xảy ra tại trường mầm non Trumpkids ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai





Cụ thể, khoảng 16h ngày 30/9, trong giờ trả trẻ tại lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2, hai bé B.A. và bé C.T. 2 tuổi trong lúc đang chơi có tranh giành đồ chơi với nhau. Bé A. lúc này có cắn vào tay trái bé T.. Khi bị cắn, cháu T. khóc nên cô giáo vào can ngăn.





Đúng lúc này, bố cháu T, là Hoàng Văn Hùng đến đón con thấy vậy nên hỏi cô giáo nguyên do. Nghe cô giáo giải thích song, Hung đi vào nói lời không hay, có hành động như đánh, giật tóc, phát vào đùi, sau đó bắt bé xin lỗi rồi đón con về nhà.





Sau đó đoạn clip ghi cảnh Hùng đánh bé gái bị phát tán trên mạng xã hội gây phẫn nộ trong dư luận. Đáng nói, sau khi đánh bé gái, Hùng tắt điện thoại, bỏ xuống Hà Nội là thăm người thân.





Đến ngày 4/10, Hùng đến trụ sở Công an trình báo, thừa nhận sai phạm của mình và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, gia đình nạn nhân và cộng đồng mạng.





Theo Thanh Mai/SKCĐ