Clip: Gã đàn ông dúi đầu, tát thẳng vào mặt bé trai trong thang máy khiến dân mạng tức sôi máu

Ngày 20/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc một người đàn ông có hành động hành hung một bé trai ngay trong thang máy chung cư khiến nhiều người không khỏi bức xức.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đang dùng thang máy, cùng lúc đó có 3 bé trai tầm khoảng 8-13 tuổi đi vào. Lúc này, người đàn ông vẫn đứng nghênh ngang giữa lối khiến 3 đứa trẻ phải lép vào một bên để đi vào thang.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại sự việc



Bất ngờ, khi đứa trẻ thứ ba bước vào thang thì gã trai dúi đầu bé đập vào thành thang máy.

Trong lúc bé trai thứ 3 bước vào phía trong thang máy thì bất ngờ người đàn ông dơ tay tát mạnh vào đầu. Cú tát khiến đầu bé trai loang choang suýt ngã và đầu va mạnh vào thùng thang máy, đồng thời khiến bé trai sửng sốt bất ngờ.



Quá hoảng loạn vì hành động của người đàn ông, cháu bé nhỏ nhất trong đám đã nhanh chóng nhấn thang máy tầng gần nhất để ra ngoài.



Tuy nhiên, khi đứa trẻ vừa bị dúi đầu chưa kịp ra ngoài thì người đàn ông lại "bồi" thêm cho cháu bé thêm 1 cái tát vì dám "trả treo" lại mình.

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hầu hết cư dân mạng đều bất bình trước thái độ hống hách của người đàn ông với ba đứa trẻ.



Chưa rõ sự tình câu chuyện ra sao nhưng qua clip có thể thấy người đàn ông vô cớ đánh trẻ con như vậy là không thể chấp nhận được. Bởi lẽ, theo đoạn clip, 3 cháu bé không hề có một hành động va chạm nào với người đàn ông. Có chăng cũng chỉ là việc cháu bé thứ 3 trong lúc đi vào có va vào chân người đàn ông.



Ngay cả như vậy thì hành động của gã đàn ông cũng không thể tha thứ bởi lẽ chính anh ta mới là người đứng chắn lối ra vào thang, khiến 3 bé trai trong lúc đi vào phải đứng dạt vào góc.

Theo camera trong thang máy nghi lại được, vụ việc được cho là xảy ra tại một chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đoạn clip hiện vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Cư dân mạng đang kêu gọi truy tìm danh tính người đàn ông trong clip này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: "Có vẻ khi bước vào cậu bé đã đụng vào chân ông này. Nhưng cách hành xử thì côn đồ quá". Có người bức xúc: "Đứng ngáng đường không để người ta vào thang máy còn vung tay đánh trẻ con. Đề nghị xác minh rõ danh tính rồi xử thật nghiêm".

Xem thêm: Tiết lộ danh tính ông lão 65 tuổi dâm ô bé trai trong thang máy chung cư Lạc Trung

Theo Hà Ly/SKCĐ