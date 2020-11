Bị người yêu đòi chia tay vì chê nhuộm tóc xấu, gái xinh nằng nặc đòi nhảy cầu tự tử

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip một cô gái vừa nhảy cầy tự tử nhưng may mắn được nhiều người phát hiện đưa lên bờ. Theo những thông tin chia sẻ trên các trang mạng, clip được ghi lại tại Hà Giang.

Cô gái nhân vật chính trong clip trước đó được người yêu đồng ý đưa đi nhuộm tóc . Tuy nhiên, nhuộm xong người yêu cô gái lại đòi chia tay vì chê màu tóc nhuộm quá xấu. Điều này khiến cô gái có vẻ tức giận cay cú nên tìm tới cái chết.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại sự việc



Theo tài khoản đăng tải đoạn clip, rất may có mấy anh nhìn thấy lao xuống cứu nhưng đáng nói là cô gái trẻ này còn biết bơi, nên chắc chắn không thể chết được.



Trong khi đó, đoạn clip ghi lại cảnh sau khi được 4 thanh niên kéo lên bờ, cô gái với mái tóc màu xanh đen thời thượng vẫn tỉnh táo. Cô chỉ bị ướt một chút và liên tục khóc lóc kể chuyện.



Nhiều người có mặt đều khuyên can cô gái đừng suy nghĩ dại dột, chỉ vì giận dỗi với người yêu mà nghĩ quẩn, nhảy sông tự tử thì không đáng.

Cô gái với mái tóc màu xanh rêu thời thượng Cô gái với mái tóc màu xanh rêu thời thượng

Hiện chưa rõ về thực hư cây chuyện nhưng đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Hàng ngàn cộng đồng mạng đã bình luận bàn tán về hành động dại dột của cô gái và câu chuyện trên.

Đa phần ý kiến chỉ trích sự bốc đồng của cô gái này. "Yêu cô này thì chỉ có mệt mỏi và áp lực thôi nhé. Trông cũng lớn rồi mà hành xử như trẻ con thế kia", một người viết.

Một bạn nữ khác viết: "Ủa thế sao không đi nhuộm lại tóc mà nhảy cầu làm chi", nhận được nhiều lượt thích. Có nhiều ý kiến châm chọc: "Tóc xanh thế kia mà nhảy sông chỉ bị rêu bám thôi"...

Theo Hà Ly/SKCĐ