Thót tim theo dõi clip ghi lại cảnh bé gái 4 tuổi nhảy xuống từ tầng 3, may mắn được hàng xóm cứu

Sự việc khiến nhiều người thót tim này xảy ra vào ngày 13/9, tại Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện ra một bé gái 4 tuổi, đang treo mình lơ lửng ở cửa sổ tầng 3, hai tay bé bám chặt vào mép cửa và đang gào khóc nức nở. Phát hiện ra sự việc, một người dân ở ngay gần đó đã lập tức hô hoán để người dân xung quanh tới giúp đỡ.

Clip ghi lại sự việc kinh hoàng

Ngay sau đó, hàng chục người dân đã mang chăn bông ra để đỡ lấy cô bé. Đúng lúc này, bé gái đã rơi ra khỏi cửa sổ tầng 3. Dù lúc rơi xuống bé bị vướng vào mái che ở tầng 2 nhưng may mắn không bị thương tích nặng.

Được biết, bé gái này sống cùng ông bà ngoại. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cô bé ở nhà một mình. Có thể lúc đó bé gái trèo qua cửa sổ để chơi đùa nhưng không thể quay lại vào nhà nên mới dẫn tới sự việc trên.





Sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, không ít cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích người thân của bé gái vì gián tiếp đẩy con cháu của mình vào tình thế nguy hiểm.

Theo Thùy Dương/SKCĐ