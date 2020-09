Xịt máu mũi trước clip hậu trường nóng bỏng của Ngọc Trinh: Bộ ảnh nude còn chưa là gì!

Sau khi instagram cán mốc 5 triệu followers, 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đã mở đại tiệc ăn mừng, mời rất nhiều bạn bè đến tham dự. Tại bữa tiệc trọng đại này, siêu mẫu tự tin diện bộ đầm lấp lánh, cắt xẻ táo bạo khoe vóc dáng chuẩn chỉnh đến từng milimet cùng vòng 1 căng đầy.

Sau đó, cô nàng còn đáp ngay chuyến bay đến Đà Lạt nghỉ dưỡng cùng hội bạn. Tại đây, Ngọc Trinh đã tranh thủ thực hiện bộ ảnh khoe body khiến 'dân tình' mất máu. Nếu hôm qua là bộ ảnh nude 'nóng hơn nắng tháng 7' thì hôm nay, Ngọc Trinh lại đốn tim fan bằng clip hậu trường nóng bỏng , xinh đẹp.



Your browser does not support HTML5 video.

Người đẹp gốc Trà Vinh diện bộ bikini đen được cut-out táo bạo, những sợi dây tua rua được buông thả tự nhiên càng tăng thêm vẻ sexy. Đặc biệt, mái tóc bồng bềnh gợn sóng cùng cách tạo dáng gợi cảm, thần thái lạnh lùng của 'chân dài' khiến người xem chỉ biết câm nín.

Sexy thế này thì ai chịu nổi.

Nhìn ảnh, không ít người xuýt xoa khi Ngọc Trinh đã 30 rồi mà còn xinh đẹp đến thế. Nàng mẫu có vòng nào ra vòng đấy, ngực mông đẫy đà và vòng eo con kiến nhỏ xíu vô cùng hút mắt.



Mới hôm qua, Ngọc Trinh đã 'nhá hàng' bộ ảnh khỏa thân cực nóng mắt tại khách sạn Dalat Palace. Vẫn biết Ngọc Trinh thích chụp ảnh nude, nhưng càng chụp càng đẹp thế này thì không thể không cảm thán.

Ảnh nude quá đỗi gợi cảm của Ngọc Trinh.



Trong hình, chân dài không một mảnh vải che thân, chỉ đi giày cao gót mũi nhọn và thả dáng phô diễn đường cong gợi cảm, khoe trọn vòng 1. Đăng tải không lâu, bộ ảnh đã nhận được hàng loạt lượt yêu thích và cơn mưa lời khen của cư dân mạng.

Xem thêm: Ngọc Trinh tung bộ ảnh khỏa thân trong phòng tổng thống khách sạn hậu tiệc mừng 5 triệu followers



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ