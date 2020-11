Clip cận cảnh hiện trường kinh hoàng vụ sạt lở đất ở Quảng Nam, 1 người bị vùi lấp

Theo nguồn tin từ Vietnamnet , chiều 11/11, ông Thái Trọng Thạch, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam ) thông tin, trên địa bàn xã xảy ra hai vụ sạt lở núi, nghi 1 người dân đang bị vùi lấp.

Clip cận cảnh vụ sạt lở

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 14h30 trên tuyến QL 40B qua địa phận thôn 3 (xã Trà Tân), khiến giao thông bị chia cắt. Tuy nhiên, đến khoảng 15h, khi 9 người dân đang lùa đất đá sạt lở để thông đường cho xe qua thì tại chính địa điểm này lại bất ngờ có sát lở đất.



Đất đá từ trên vách núi tiếp tục sạt xuống may mắn có 7 người kịp chạy thoát. "1 người bị thương nặng và 1 người nghi đang bị vùi lấp mất tích”, ông Thạch nói.



Sau khi nhận được tin báo, lực lượng xã phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My đã điều xe múc tới hiện trường để đào bới, tìm người mất tích.



Được biết, xe cấp cứu, y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cũng được huy động khẩn cấp đến hiện trường phục vụ cứu người bị nạn sau đó đưa người bị thương nặng về Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.

Tuy nhiên theo nguồn tin từ Tiền phong, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho hay, trong số 9 người tại hiện trường có 5 người chạy thoát, 3 người bị thương và 1 người nghi bị vùi lấp.



Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Theo Hà Ly/SKCĐ