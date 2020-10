Hoa hậu H'hen Niê tủi thân bật khóc khi bị CĐM chỉ trích là làm từ thiện nhưng keo kiệt

Khi cả nước đang cùng nhau hướng về miền Trung ruột thịt, cũng như nhiều nghệ sĩ khác hoa hậu H'hen Niê đã lên tiếng kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp sức bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng đã gửi Á hậu Lệ Hằng 50 triệu đồng để cứu trợ miền Trung.



Thời điểm hiện tại, người đẹp đang ở Hà Nội, bận rộn tập luyện cho dự án điện ảnh mới nên không thể trực tiếp tham gia hành trình thiện nguyện. Tuy nhiên, nhiều CĐM đã có những bình luận tiêu cực hướng về H'hen Niê, cho rằng với cương vị là một hoa hậu nổi tiếng có thù lao cao thì việc cô nàng ủng hộ 50 triệu là quá ít ỏi.



Một số bình luận còn ác ý nói người đẹp Tây Nguyên bủn xỉn, keo kiệt trong việc làm từ thiện. Những comment này đã khiến H'hen Niê rất buồn và bất ngờ. Sáng 19/10, khi chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại quá trình di chuyển đến nơi tập luyện ở Hà Nội, cô nàng đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề này.



Không thể kìm nén nổi cảm xúc, H'hen Niê đã bật khóc và chia sẻ: "Hen rất tổn thương. Hen khóc trong lúc Hen thấy và không thể chịu nổi, cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Hiển nhiên Hen luôn trấn an mình bằng những năng lượng tích cực. Nhưng mỗi lần Hen đọc lại, Hen đều cảm thấy cực kỳ đau đớn".

Trước đó, cô cũng cho biết: "Với bạn thì ít, nhưng với một người nuôi cả gia đình thì nhiều. Đôi lúc thấy chẳng sắm sửa gì cho gia đình, nhưng mẹ muốn mình chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn, bảo giúp Trước đó, cô cũng cho biết: "Với bạn thì ít, nhưng với một người nuôi cả gia đình thì nhiều. Đôi lúc thấy chẳng sắm sửa gì cho gia đình, nhưng mẹ muốn mình chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn, bảo giúp gia đình từ từ. Bạn nói thế làm mình bị tổn thương vô cùng.



Không phải dư dả là mới cho, mà cho khi mình không có nhiều. Mình cũng chỉ là con người. Các bạn làm tổn thương thì mình khóc chứ không cấm các bạn được. Nhưng các bạn làm thế chỉ khiến mình cảm thấy muốn làm gì cũng sợ dư luận. Vậy mình còn làm gì được nữa đây?".



Trước những chia sẻ của cô nàng, nhiều người không khỏi xót xa vào động viên bằng những lời lẽ tích cực. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng bày tỏ sự đồng cảm và tin tưởng người đẹp.



Liên quan đến vụ việc, MC Đức Bảo cũng lên tiếng: "Nghĩa cử đẹp thì đóng góp dù nhiều dù ít đều đáng trân trọng. Chỉ trích H'hen Niê như thế có phần bất công cho cô ấy".

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ