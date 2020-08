Hòa Minzy lại bị ném đá khi giả vờ làm hành động 'xì hơi' trước mặt bạn trai thiếu gia

Từ trước đến nay, Hòa Minzy vốn được biết đến là một người vui vẻ, hài hước và thích vui đùa. Cũng vì điều này, nhiều lần giọng ca 'Không thể cùng nhau suốt kiếp' vướng phải việc vạ miệng, dính vào những ồn ào, lùm xùm không đáng có.

Lần này cũng vậy, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều khi tung clip 'xì hơi' trước mặt bạn trai thiếu gia. Thậm chí, không ít khán giả khẳng định, hành động của Hòa Minzy là vô duyên, khó chấp nhận.

Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, mới đây Hòa Minzy đã quay một clip hài hước để đăng tải lên Tik Tok cá nhân. Trong clip, nữ ca sĩ gốc Kinh Bắc đã giả vờ 'xì hơi' trước mặt bạn trai, sau đó cười khoái chí. Dù chỉ là hành động ghép vào với âm thanh có sẵn, clip của Hòa Minzy khiến ai cũng tưởng là tình huống thật, thậm chí đến bạn trai nữ ca sĩ cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi nhận quá nhiều bình luận trái chiều, Hòa Minzy đã phải lên tiếng đính chính đây là clip lồng tiếng chứ không phải hành động nhạy cảm có thật. Thậm chí, cô nàng còn bình luận có nên xóa clip hay không...

Clip được chia sẻ.



Cách đây không lâu, Hòa Minzy mới dính 'phốt' khi chia sẻ phát ngôn giả của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nội dung yêu cầu người dân nên hạn chế đi du lịch trong giai đoạn nhạy cảm của dịch COVID-19.

Chia sẻ này được Hòa Minzy đã bất ngờ đăng lên story Instagram cá nhân. Tuy nhiên, ngay khi nhận được phản hồi đây là thông tin giả, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đã nhanh chóng xóa vội bài đăng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi công khai tới người hâm mộ.

Thời điểm đó, Hòa Minzy cũng đã chủ động liên hệ với Sở Văn Hoá Thông Tin và Truyền Thông để đóng phạt. Theo thông tin mới nhất, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã đưa ra mức phạt 7,5 triệu đồng cho nữ ca sĩ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ