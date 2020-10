Clip hotgirl nghi `ngáo đá` cố thủ trong phòng ngủ lấy dao cắt thịt chân, cạo đầu gây rúng động MXH

Cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, tài khoản Nguyễn Thu đăng tải trong nhóm kín Trùm Trà Đá hình ảnh một cô gái nằm trên giường với vết thương nghiêm trọng ở chân, dưới nền nhà máu chảy rất nhiều.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip hotgirl nghi ngáo đá tự cắt thịt ở chân và cạo đầu đang gây xôn xao CĐM





Tài khoản Nguyễn Thu viết: "Xem thấy bảo ngáo đá tự đóng cửa rồi lấy dao ***, tự cạo đầu...". Bên cạnh đó, tài khoản Nguyễn Thu còn cảnh báo "chơi ít thôi, ngáo thế này thì chịu rồi, nhìn xinh xắn đến nỗi nào đâu".

Bài đăng trên nhóm Trùm Trà Đá





Ở bên dưới bài đăng, tài khoản Quý Đặng chia sẻ clip một người đàn ông dùng khăn tay băng bó sơ vết thương. Trong khi đó, cô gái nằm trên giường với vẻ mặt lạnh lùng, không có cảm giác đau đớn. Một số cư dân mạng cho rằng, nạn nhân vẫn đang "ngáo đá", chưa tỉnh để cảm nhận được nỗi đau đớn cắt da cắt thịt.





Tài khoản Quý Đặng cũng chia sẻ dưới bình luận đường link bài đăng "chính chủ" về việc trên. Theo đó, hình ảnh và clip thiếu nữ xinh như hotgirl "ngáo đá" tự cắt thịt, cạo tóc được đăng bởi tài khoản Tuấn Lê cách đây khoảng 10h.

Bài đăng của tài khoản Tuấn Lê





Tài khoản Tuấn Lê chia sẻ: "Ghê quá mấy bác ạ.... vừa xảy ra... Khổ gia đình người thân". Theo thời gian mà tài khoản Tuấn Lê đăng tải thì vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 7/10. Tuy nhiên, tài khoản này không chia sẻ sự việc xảy ra ở đâu, nạn nhân là ai. Chỉ cho biết, đây là hậu quả của việc "chơi đồ".





Theo những hình ảnh trên mạng xã hội , tại hiện trường máu chảy lênh láng từ giường của thiếu nữ ra đến ngoài ban công, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của dụng cụ "chơi đồ". Cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh thiếu nữ này là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.





Hiện tại vẫn chưa rõ danh tính cô gái này là ai, sự việc xảy ra ở đâu nhưng hầu hết cư dân mạng đều vô cùng kinh hãi khi xem những hình ảnh trên.

Đây là chân dung cô gái được tài khoản Tuấn Lê và Nguyễn Thu chia sẻ





Liên quan đến những sự việc kinh hoàng do phê ma túy đá, vào giữa tháng 9/2020, tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện một người phụ nữ nghi "ngáo đá" cầm dao đứng giữa ngã tư tự đâm mình.





Chiều ngày 16/9, Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, người phụ nữ nghi ngáo đá cầm dao tự đâm mình ở ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khống chế, đưa vào bệnh viện điều trị.





Theo Công an quận 3, sáng cùng ngày, người phụ nữ này cầm dao ra đường, liên tục la hét khiến người dân hoảng sợ. Sau đó, người này tự đâm vào đầu, tay, trán khiến máu chảy rất nhiều.





Ngay sau đó, Công an phường 3, quận 3 cùng bảo vệ nhanh chóng ngăn chặn. Bước đầu xác định người này là T.T.T.X. (39 tuổi, ngụ quận 8) và con trai nhỏ.





Xem thêm: Chân dung kẻ ngáo đá xông vào nhà chém 2 vợ chồng làm đậu phụ trọng thương





Theo Thanh Mai/SKCĐ