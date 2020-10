Netize `can` Hương Giang và Matt Liu đừng phát `cẩu lương` nữa sau khi bắt gặp họ hẹn hò ở vỉa hè

Thành đôi từ chương trình Người ấy là ai, tình cảm của Hương Giang Và Matt Liu không ngừng tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, netizen từng "đặt gạch" chờ hỷ sự của cặp đôi này sau khi Hương Giang đặt loạt ảnh đưa Matt Liu về thăm nhà ở Hà Nội.





Không giống những cặp đôi nổi tiếng khác, Hương Giang và Matt Liu thoải mái chia sẻ khoảnh khắc "tình đổ bình" của mình với công chúng. Cả hai thường xuyên hẹn hò ở những nơi sang chảnh. Thế nhưng, mới đây, netizen lại bắt gặp một góc cuộc sống khác của cặp đôi này, rất bình dị và đời thường.

Clip Hương Giang hẹn hò với bạn trai người Sing ở quán ăn vỉa hè





Một netizen bắt gặp Hương Giang và Matt Liu đang hẹn hò trên 1 con phố. Cả hai ngồi ở vỉa hè, trên ghế nhựa và cùng dùng bữa với những người bạn. Hình ảnh nàng hậu và nam CEO người Sing ăn mặc giản dị, ngồi ghế nhựa ở vỉa hè ăn uống, trò chuyện, không ngừng quan tâm nhau khiến ai cũng thích thú.





Ngay sau khi đoạn clip vài giây ghi cảnh cặp đôi ngồi hẹn hò cùng bạn bè ở vỉa hè được đăng lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, một tài khoản facebook bình luận: "Xin anh chị ngưng phát 'cẩu lương', khổ thân những người FA như em lắm rồi". Một tài khoản khác xuýt xoa: "Đúng là khi yêu, dù ở đâu đi chăng nữa cũng thấy hạnh phúc. Chẳng cần hẹn hò ở những nơi xa hoa, ngồi quán ăn vỉa hè cũng thấy vui"....

Hình ảnh được cắt ra từ clip





Trước đó, Matt Liu đã bay ra Hà Nội để ra mắt gia đình Hương Giang . Sau đó, nam CEO cùng gia đình bạn gái đăng rất nhiều hình ảnh tình cảm chụp chung với các thành viên trong gia đình Hương Giang.





Thậm chí, trước khi ra nhà gái, anh chàng này còn hào hứng đăng ảnh vé máy bay khoe: "Hà Nội tìm bae". Hương Giang cũng không ngại ngần "đáp lễ" với bài đăng: "Phát sáng trong đêm để anh tìm được em.





Hiện Hương Giang và Matt Liu đang là cặp đôi hot nhất showbiz Việt. Mức độ phủ sóng của cặp đôi này trên mạng xã hội gần như là tuyệt đối khiến "con dâu" không ngày nào được "yên thân" bởi các màn "thả thính" vô cùng đáng yêu của cả hai.





Theo Thanh Mai/SKCĐ