Nhiều người thích thú trước clip hàng trăm khách khứa lội bì bõm đi ăn cỗ vì cưới đúng ngày mưa gió

Đám cưới vốn là ngày trọng đại cả đời nên ai cũng mong thời tiết mát mẻ, khô ráo. Trước đám cưới, hai bên gia đình thường cẩn thận đi xem ngày lành tháng tốt để tổ chức cho mọi chuyện suôn sẻ. Tuy nhiên 'người tính không bằng trời tính', có khi đang dựng rạp linh dình lại bỗng những mưa to gió lớn, nước lũ ngập cả sân vườn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn khiến nhiều người chú ý. Trong đoạn clip là cảnh tượng mọi người bì bõm đi ăn cưới ngày mưa lũ. Một trang mạng xã hội sau khi chia sẻ lại đoạn clip còn viết: “Trên có quạt, dưới có nước, thi thoảng lại được đàn cá massage chân. Khách đến đã được ăn ngon, lại còn được thư giãn thế này chắc gia chủ đầu tư tốn kém lắm”.

Từ clip có thể thấy, người nhà và cả người đến dự đám cưới đều phải lội nước đến đầu gối. Tuy nhiên, khách khứa đều không khó chịu mà tỏ ra hết sức vui vẻ, thoải mái, coi đây là một 'đám cưới đặc biệt' mình từng tham gia.

Theo đó, gia đình đã bày sẵn phông bạt, cỗ bàn để tiếp đãi người thân, bạn bè, làng xóm. Thế nhưng trước ngày đám cưới đã xảy ra mưa lớn khiến khu vực tổ chức tiệc ngập trong biển nước.

Thay vì hoãn đám cưới, gia chủ vẫn tổ chức theo lịch trình có sẵn. Những tượng không có khách nào tới dự ai ngờ mọi người đều đến đông đủ, lội nước chúc nhau rượu thịt khiến người xem ấm lòng.

Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, khiến nhiều người thích thú. Hầu hết mọi người đều bình luận tích cực, chúc phúc đôi bạn trẻ và cảm phục trước tấm lòng của những vị khách đến dự đám cưới.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ