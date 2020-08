Trực tiếp: Đang khám xét nhà của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo Tuổi trẻ, tối 28/8/2020, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cũng theo Bộ Công an, việc khám xét nhà riêng của ông Chung nhằm phục vụ điều tra vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Được biết, tham gia cuộc khám xét có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bắt đầu từ 19h20 tối 28/8.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip vụ việc.

Theo đó, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét có khoảng 10 người đi trên 2 xe biển xanh, không có ông Chung đi cùng. Khoảng 10 phút sau, 1 người phụ nữ từ bên trong nhà bước ra mở cổng cho cơ quan chức năng vào làm việc.





Như đã đưa tin, ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hình ảnh khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung.



Thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online cho biết, ông Nguyễn Đức Chung theo điều tra ban đầu có liên quan tới 3 vụ án. Cụ thể như sau:

Vụ án Buôn lậu - Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng - Rửa tiền - Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng - xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.



Vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Hà Nội.

Vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Xem thêm: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức bị khởi tố và bắt tạm giam



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ