Clip: Khoảnh khắc xe tải lao nhanh như tên bắn, đè 5 người tử vong trong chợ

Liên quan tới vụ chiếc xe tải đâm vào chợ khiến 5 người tử vong, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thông tin chi tiết về vụ việc. Cụ thể, vào lúc 6h33 phút ngày 13/6, chiếc xe tải trọng lớn của Công ty TNHH phát triển điện tử Quỳnh Anh (Cà Mau) do tài xế Ngô Văn Bền (27 tuổi, trú tại Cà Mua) điều khiển trên Quốc lộ 14, đến thôn 11 xã Đắk Rla thì va chạm với một container biển số TP.HCM (chưa rõ danh tính tài xế).

Clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng chiếc xe tải lao vào chợ, đè hàng chục người

Không dừng lại chiếc xe do tài xế Bền điều khiển tiếp tục lao về hướng chợ, va chạm với 2 xe tải nhỏ đậu bên đường, 9 xe máy. Chiếc xe đâm thẳng vào chợ, va chạm trực tiếp với hơn chục người dân đang họp chợ. Hậu quả vụ tai nạn là 3 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và 5 người bị thương rất nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện

Chia sẻ với Người lao động, chị Lê Thị Hồng Phượng - một nạn nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã chứng kiến. Như thường lệ, sáng nay chị bán bánh mì tại chợ 312. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, trong lúc chị đang bán hàng thì chiếc xe tải lao như tên bắn vào chỗ mình đang bán hàng.

Chị Phượng tỉnh lại sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện



Chị Phượng bị cuốn vào gầm xe và bất tỉnh. Khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm tại bệnh viện. Theo lời chị Phượng, mọi thứ diễn ra trong tích tắc không ai kịp trở tay. Hiện chị đang đau buốt khắp mình mẩy và có cảm giác buồn nôn.

Em Hồ Thị Huyền Trang (11 tuổi, trú xã Đắk R'lo, huyện Đắk Mil) kể sáng nay mẹ chở em đi học thêm. Trên đường đi thì có ghé chợ xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil) để vào tiệm tạp hoá mua cây bút.



Em Trang bàng hoàng kể lại sự việc

"Lúc con vào bên trong tạp hóa mua bút, mẹ ngồi đợi bên ngoài trên xe máy. Khi con vừa bước vào cửa hàng thì nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét. Khi con quay lại thì thấy chiếc xe tải đổ và kéo lê một đoạn dài, rồi đè lên nhiều người, trong đó có mẹ con. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, mọi người gào khóc, la hét và chạy tán loạn", Trang nhớ lại.

Được biết, mẹ em Trang là chị Huỳnh Thị Ngọc Thu (32 tuổi, trú Đắk Nông, nạn nhân trong vụ tai nạn), hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.



Theo Theo VOV , bác sĩ Nguyễn Quang Sơn (Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, 7 bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi xảy ra tai nạn.



Bệnh viện lập tức huy động 3 bác sĩ và 5 điều dưỡng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, 2 trong số 7 nạn nhân tử vong ngay khi mới nhập viện do bị chấn thương sọ não rất nặng. Những bệnh nhân còn lại đang được bệnh viện tích cực điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo VOV, danh tính các nạn nhân tử vong tại chỗ gồm:

1. Lương Thị Công (1973), trú tại thôn 10, xã Đắk R’la

2. Lê Thị Thoan (1976), trú tại thôn 5, xã Đắk R’la

3. Biện Thị Toan, trú tại thôn 4, xã Đắk R’la

Nạn nhân tử vong khi đi cấp cứu:

1. Nguyễn Thị Diệu Huệ (1972)

2. Nữ chưa xác định danh tính, khoảng 60 tuổi

Bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên:

1. La Thị Thái (1963), trú tại xã Đắk R’la

2. Lê Thị Hồng Phượng (1986)

3. Nông Thị Tình (1971)

4. Trương Thị Nguyệt Phương (1963)

5. Huỳnh Thị Thu (1987)

Ông Trần Văn Thương, Chủ tịch huyện Đăk Mil cho biết công an đã tạm giữ tài xế, lấy mẫu máu để xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn.



Chủ tịch tỉnh Đăk Nông Nguyễn Bốn cùng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

