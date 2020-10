Clip: Lính Nga say rượu lái xe thiết giáp húc đổ tường sân bay quốc tế

Sự cố là xảy ra cách đây 4 hôm, ngày 20/10. Hình ảnh trong video, do camera an ninh ghi lại, anh lính Nga trên chiếc BMP-3 được cho là đang say rượu nên đã lái xe thiết giáp húc đổ tường bao sân bay quốc tế.



Minh Dương (T/h)