Ân hận muộn màng nữ nghi phạm bắt cóc bé trai: `Khi Bằng biết chuyện, tôi cũng có ý định đem trả`

Theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Bắc Ninh , 21h30 ngày 22/8/2020, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cháu Bảo được gia đình báo mất tích vào hồi 18h5 ngày 21/8/2020.

Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu (SN 1988, quê ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; hiện đang cư trú cùng người yêu tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Đêm ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa cháu Bảo về bàn giao cho gia đình. Đồng thời di lý hai nghi phạm về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip lời khai của Nguyễn Thị Thu về hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã có lời khai của nghi phạm Thu. Theo lời khai, Thu tỏ ra ân hận sau khi sau bị bắt và có ý định trả lại cháu Bảo khi bị người yêu phát hiện nói dối.

Theo lời khai của Thu, ý định bắt cóc được nảy sinh từ trước đó 1 ngày. Thu đã ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) để tập thể dục để quan sát. Đến 16h chiều 21/8, Thu tiếp tục ra công viên Nguyễn Văn Cừ, dựng xe gần phòng bảo vệ rồi vào công viên ngồi ghế đá quan sát.

Khi thấy cháu Bảo (con anh Nguyễn Văn Hưng, 37 tuổi, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) chơi một mình thì đến gần dụ dỗ, hứa mua đồ ăn cho cháu. Cháu Bảo liền đi theo và Thu đưa cháu về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh nghỉ qua đêm.

Đến khoảng 7h ngày 22/8, Thu đưa cháu Bảo về Hà Nội rồi tiếp tục di chuyển lên Tuyên Quang . Nói về mục đích bắt cóc cháu Bảo, Thu khai là do xuất phát từ tình cảm. Bởi cách đây 2 năm yêu một người ở Tuyên Quang, có bầu. Khi đó Thu hứa sẽ giữ và sinh con cho người yêu nhưng bị sảy thai.

"Gần đây người yêu có hỏi con đâu, nhưng do không giữ được con nên buộc tôi phải bắt một đứa bé cùng khoảng tuổi con mình nếu được sinh ra để mang đến gặp người yêu. Mục đích bắt cháu bé mang về nhà người yêu cũng là để cho bố mẹ người yêu đồng ý và sẽ tổ chức đám cưới cho tôi và người yêu", Thu nói.

Bằng và Thu thị trụ sở Công an

Thu cũng nói, khi bắt cóc đã nghĩ đến hậu quả là gia đình em bé đau khổ, đi tìm nhưng không còn cách nào nên phải hành động như thế. Thu khai: "Lúc bắt cháu bé tôi cũng không đành lòng đâu, nhưng vì bất đắc dĩ nên tôi phải làm vậy. Giờ đây tôi rất ân hận vì hành vi của mình".

Cũng theo Thu, sau khi đưa cháu về phòng trọ thì cho ăn uống tử tế, mua quần áo, mua đồ chơi. Trong suốt thời gian ở cùng Thu, cháu Bảo không hề khóc lóc, sợ sệt. Thậm chí cháu còn thấy vui.

Nhưng đáng nói, khi Thu đưa cháu Bảo về Tuyên Quang nói với người yêu đó là con của cả hai thì Bằng không tin. "Khi Bằng biết đó không phải là con mình, tôi cũng có ý định sẽ đem cháu về Bắc Ninh trả cho bố mẹ cháu. Tôi chưa kịp mang trả thì Công an đến bắt. Lúc đó, tôi và cháu bé đang ngủ thì các chú công an vào gọi dậy và đưa đi", Thu nói.

Thu còn phân trần: "Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình".

Nói về người yêu của Thu là Đặng Văn Bằng, lãnh đạo xã Tân Long (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Bằng có hộ khẩu thường trú tại địa phương, song đã rời quê đi nhiều năm. Hằng nằm, Bằng có về quê ăn Tết cùng gia đình. Bố là người dân tộc, mẹ là người kinh. Bằng có vợ quê ở Cao Bằng nhưng không kết hôn, cũng không sinh sống cùng gia đình tại xã Tân Long.

Gia đình Bằng có kinh tế không mấy khá giả, chủ yếu sống bằng nghề nông. Bằng đi làm ăn xa nên địa phương không nắm rõ làm gì. Trước nay, bằng chưa từng có tiền án, tiền sự nào.

Theo Thanh Mai/SKCĐ