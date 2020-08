Sốc trước clip Lưu Đê Ly thẳng tay 'đi đường quyền' với antifan giữa phố Hàng Buồm

Cả ngày hôm nay, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip nữ diễn viên Lưu Đê Ly 'đại chiến 300 hiệp' với antifan giữa phố Hàng Buồm. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip và những hình ảnh về vụ việc đã được chia sẻ chóng mặt.

Theo một số người có mặt tại đó cho biết, không biết cả 2 có mâu thuẫn gì từ trước hay không, nhưng sau một lúc nói chuyện thì antifan không giữ được bình tĩnh, lao vào bạt tai và đánh Lưu Đê Ly túi bụi. Dù chồng của nữ diễn viên cũng có mặt ở đó nhưng can ngăn không được.

Ảnh cắt từ clip.

Sau vụ việc, công an đã có mặt kịp thời để ngăn cản vụ xô xát. Tất cả những người trong vụ việc đều được đưa về đồn để giải quyết.

Clip được ghi lại.



Qua tìm hiểu được biết, vụ ẩu đả xuất phát từ cuộc nói chuyện của Lưu Đê Ly và một antifan trên mạng xã hội. Sau khi nói chuyện, Lưu Đê Ly đã đăng thông tin không hay về người này nên bị người nhà hẹn gặp và xảy ra cuộc ẩu đả trên phố Hàng Buồm (Hà Nội). Khi bị tấn công, Lưu Đê Ly cũng không chịu kém cạnh mà lao vào túm tóc, ẩu đả giữa phố.

Ảnh cắt từ clip.

Lưu Đê Ly còn được biết đến với cái tên Lee Balan. Nữ diễn viên sinh năm 1991, sở hữu chiều cao 1m70. Hiện tại, Lưu Đê Ly là một trong những diễn viên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Người phán xử, Ba đám cưới một đời chồng, Hoa nở trái mùa... và gần đây nhất là bộ phim Chạy trốn thanh xuân.



Ngoài tư cách diễn viên, Lưu Đê Ly còn được nhiều người biết đến với những màn phốt và drama không hồi kết khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.



