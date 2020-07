Hả dạ khi mẹ chồng tát tiểu tam bôm bốp, nhưng ức chế nhất là thái độ của con trai và cô nàng kia

Từ trước đến nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải cũng tốt đẹp. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những người mẹ chồng thương yêu con dâu như con đẻ, thậm chí sẵn sàng đi đánh ghen hộ để bảo vệ hạnh phúc của các con.



Mới đây, mạng Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip mẹ chồng thay con dâu tìm đến tận quán cà phê để đánh ghen. Người xem chưa kịp hả hê trước màn mẹ chồng trị "tiểu tam" thì đã vô cùng tức giận trước hành động hỗn hào, ghê gớm của con trai cùng nhân tình.



Theo như clip có thể thấy, mẹ chồng đi cùng một người phụ nữ khác vào sân vườn của quán cà phê, vừa đi vừa quay điện thoại để ghi lại cảnh tượng này. Khi đến bàn mà con trai cùng "tiểu tam" đang ngồi, mẹ chồng đã dí điện thoại vào mặt cô nàng và hỏi: "Mày giật chồng người ta làm chi?"

Tuy nhiên, cô nhân tình cũng chẳng phải dạng vừa khi tỏ ra tức tối, đập thẳng vào tay bà mẹ chồng vì không muốn quay clip. Đáp lại, mẹ chồng đã thẳng tay tát vào mặt cô ta, vừa tát vừa mắng: "Giật chồng người ta ha? Giật chồng người ra sĩ diện quá ha. Coi cái mặt mày này, nhục nhã. Mày giật chồng người ta còn láo. Mày phá Tuy nhiên, cô nhân tình cũng chẳng phải dạng vừa khi tỏ ra tức tối, đập thẳng vào tay bà mẹ chồng vì không muốn quay clip. Đáp lại, mẹ chồng đã thẳng tay tát vào mặt cô ta, vừa tát vừa mắng: "Giật chồng người ta ha? Giật chồng người ra sĩ diện quá ha. Coi cái mặt mày này, nhục nhã. Mày giật chồng người ta còn láo. Mày phá gia đình tao hả mày".



Có thể thấy, "tiểu tam" là một cô gái khá trẻ trung xinh đẹp nhưng cũng không ngoan hiền gì. Đặc biệt, hành động của con trai khiến người xem sôi máu khi liên tục che chắn, bảo vệ bồ nhí, còn vung tay về phía mẹ khi bị bà đi theo mắng chửi.

Ảnh cắt từ clip.



Người con trai này còn quay lại gắt với mẹ: "Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ phải bảo con 1 tiếng chứ, cái gì ra cái đó. Giật chồng gì mà giật chồng" hay "Con chưa thấy ai như mẹ luôn á. Đó là cái quyền của con, con lấy ai bỏ ai là quyền của con" rồi khoác vai nhân tình đi ra khỏi quán.



Được bạn trai bênh vực, bảo vệ, bồ nhó tỏ thái độ bực tức và vùng vằng muốn bỏ đi. Thậm chí, khi đã đi được 1 đoạn xa vẫn quay lại thách thức mẹ của nhân tình: "Con cũng đẻ rồi sợ gì nữa. Tôi thích tôi đẻ đó".

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Chưa rõ sự tình ra sao nhưng nhiều người tỏ ra phẫn nộ và ném đá hành đồng hỗn hào của anh con trai cùng sự thách thức của " tiểu tam ". Hiện, đoạn clip này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ