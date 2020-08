Sốc trước clip mẹ và người tình thản nhiên 'mây mưa' trước mặt con trai

Thời đại kinh tế phát triển nên dường như việc ngoại tình cũng ngày càng nhiều. Đặc biệt, nếu như có những chuyện đáng lẽ chỉ nên làm trong phòng kín thì nhiều cặp đôi lại thản nhiên 'hành sự' nơi công cộng, trước mặt cả con trẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm, phẫn nộ.



Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Từ clip có thể thấy, một cặp đôi có vẻ như chẳng trẻ trung gì nhưng lại thoải mái ôm ấp nhau nơi công viên, thậm chí còn làm hành động nhạy cảm.

Ảnh cắt từ clip.



Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bức xúc chính là cả 2 ôm ấp mây mưa trước mặt một cậu bé. Lúc này, người xem mới hoảng hồn khi biết người phụ nữ trong clip chính là mẹ đẻ của cậu bé này.



Được biết, sự việc xảy ra ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã được một thời gian. Tuy nhiên gần đây, clip này bất ngờ được dân mạng đất nước tỷ dân đào lại và bàn tán, chỉ trích kịch liệt.



Khi thấy mẹ cùng người đàn ông có hành động lạ, cậu bé vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khóc lóc và kéo tay mẹ đòi về nhưng cặp đôi vẫn chuyên tâm 'hành sự' mà không thèm quan tâm. Chưa dừng lại ở đó, người mẹ còn lạnh lùng đẩy tay con trai ra chỗ khác.

Ảnh cắt từ clip.



Sau đó, cậu bé vì quá tò mò hành động của mẹ nên đã lại gần quan sát. Không biết bé có định hình được việc gì xảy ra hay không, thế nhưng ít nhiều điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, gây ra nhiều tổn thương tâm lý khác nhau.

Hiện clip vẫn được nhiều người truyền nhau trên mạng xã hội.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ