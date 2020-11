Clip: Minh oan cho tài xế xe khách, do xe máy chạy lấn làn nên mới xảy ra tai nạn

Your browser does not support HTML5 video.

Sự việc xảy ra trong 1 cửa hàng ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. 1 cô gái sau khi bị nhân viên an ninh của cửa hàng bắt quả tang trộm quần áo đã liên tục tự tát vào mặt mình rồi quỳ xuống xin được tha tội.

