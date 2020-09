Ngọc Trinh gây choáng với màn đập hộp đồ hiệu cả tỷ, tiết lộ đồ đắt đến mấy cũng chỉ dùng nửa năm!

Được biết đến là người có đam mê bất tận với hàng hiệu, Ngọc Trinh không ít lần khiến người xem choáng ngợp với gia sản đồ sộ toàn đồ đắt tiền của mình. Mới đây, 'nữ hoàng nội y' tiếp tục đăng tải clip đập hộp đồ hiệu lên trang cá nhân. Được biết, đây đều là đồ sau dịp sinh nhật của cô, có cả đồ tự mua và quà người khác tặng.

Người đẹp gốc Trà Vinh cho biết: "Phải gần một năm rồi tôi mới lại đập hộp đồ hiệu, lý do vì dịch bệnh nên tôi không được đi nước ngoài mua đồ hiệu. Vì thế, hôm nay tôi gom tất cả những món đồ hiệu tôi đã mua trong đợt nghỉ dịch vừa rồi, cộng thêm một số món đồ hiệu tôi được tặng trong dịp sinh nhật vừa qua.

Tôi chỉ hơi tiếc là có hai món đồ hiệu tôi đã mua rồi nhưng chưa về kịp. Đó là Iphone 12 và set Chanel màu hồng tôi mua cho con gái tương lai của tôi".

Những món đồ đập hôn đều là đồ nàng chân dài yêu thích như: Túi xách, đồng hồ, giày dép, guốc và túi xách đến từ các thương hiệu nổi tiếng gồm Chanel, Versace, Dior, D&G… Có tới 80% món đồ là do Ngọc Trinh tự mua, còn lại là quà sinh nhật bạn bè gửi tặng, mỗi món đồ có giá trung bình từ 10 triệu đến 80 triệu đồng. Đặc biệt, trong đó có cả son Dior do người giúp việc của cô nàng tặng.

Đồ đập hộp lần này của Ngọc Trinh khá đa dạng, có cả lắc tay, dây chuyền, bông tai, kem dưỡng da, bút viết,... Nàng mẫu cũng tự tin khẳng định: "Tôi không biết chọn màu nào nên mua luôn cả hai chiếc đen và trắng. Thường thì những đồ hiệu có giá 200 triệu đổ lại là tôi mua luôn hai cái, ba cái khác màu mà không cần suy nghĩ". Do đó, cô mua luôn hai chiếc túi hiệu Bouttega Veneta với giá 80 triệu một chiếc với 2 màu đen và trắng.

Điều đáng nói, trong lần đập hộp lần này có cả chiếc đồng hồ Audemars Piguet giá 1,8 tỷ. Tuy nhiên, Ngọc Trinh khiến nhiều người sốc khi tuyên bố: "Mỗi món đồ hiệu dù đắt đến mấy cũng chỉ được tôi dùng trong 6 tháng là nhiều lắm rồi".

Ngoài ra, Ngọc Trinh còn đập hộp chiếc điện thoại Sam Sung đời mới nhất trị giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ấn tượng nhất chính là màn đập heo đất màu vàng khổng lồ. Theo người đẹp, con heo này được cô đút tiền từ khi sang nhà mới, tới giờ được khoảng 7 tháng và cô chỉ đút tiền đô mà thôi.

Sau khi đập heo và tính tiền, Ngọc Trinh thu về được 120 ngàn đô, tương đương 2,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền đập heo và đập hộp tính sương sương của cô nàng đã lên tới gần 5,5 tỷ đồng, khiến nhiều người kinh ngạc.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ