Ngọc Trinh khiến dân tình tá hỏa khi lộ vòng eo ngấn mỡ: 'Con kiến' 56cm chạy đi đâu mất rồi?

Mỗi lần nhắc đến Ngọc Trinh , mọi người thường nghĩ ngay đến nàng chân dài nóng bỏng không ngại diện những bộ đồ bó sát hay những item ngắn cũn, cắt xẻ táo bạo để khoe trọn đường cong cùng số đo 3 vòng nhiều người mơ ước.

Nhiều người ưu ái gọi người đẹp gốc Trà Vinh là "Nữ hoàng nội y", "người đẹp vòng eo 56cm",... Cứ mỗi lần Ngọc Trinh xuất hiện tại các sự kiện hay tung ảnh streetstyle đời thường, dù là kín đáo hay hở bạo đều khiến dân tình chia sẻ ầm ầm vì quá hút mắt và gợi cảm.

Thế nhưng, lần xuất hiện này thì khác. Cụ thể, ngày 16/11 NTK Đỗ Long bất ngờ đăng tải clip TikTok pha trò với nàng chân dài Ngọc Trinh. Nếu chỉ có màn tương tác đáng yêu của cả hai thì không có gì đáng nói, bởi mọi sự tập trung của người xem đều dồn hết vào vòng 2 của cô nàng.

Dân tình hoảng hốt phát hiện, vòng eo trứ danh của Ngọc Trinh không hiểu chạy đi đâu mất, thay vào đó là 'bé mỡ' núng nính'.

Theo như clip được chia sẻ, tranh thủ lúc bạn thân nghe điện thoại, Ngọc Trinh đã lén lút thả lỏng cơ thể, để lộ cơ thể nhiều mỡ và vòng 2 'phì nhiêu' khi vừa ăn xong. Khi người bạn quay lại, cô nàng lại hít bụng, ngồi thẳng người như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc này khi vừa được đăng tải, khó ai có thể tin được đây chính là "Nữ hoàng nội y" sở hữu body nuột nà, siêu nuột và số đo vòng eo nhỏ nhất nhì Vbiz.



Tuy nhiên, một số CĐM cho rằng, Ngọc Trinh đang cố tình phình to bụng để tạo hiệu ứng hài hước, theo trend clip. Dù không biết là thật hay giả nhưng vòng 2 Ngọc Trinh đã khiến nhiều người hoang mang không thôi!





Theo TN/SKCĐ