Clip: Người dân Đồng Tháp hoảng hồn phát hiện cá sấu dài gần 2m bơi 'tung tăng' ở khu đông dân cư

Trên mạng xã hội vào buổi sáng hôm nay bỗng xôn xao khi clip ghi lại cảnh một con cá sấu có độ dài khá lớn bơi trong khu vực bến đò 13 thuộc xa Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang và lo lắng.

Không chỉ người dân địa phương, cộng đồng mạng và người dân các khu vực lân cận cũng rất hoang mang trước thông tin này bởi cá sấu xuất hiện trên sông có thể di chuyển qua các dòng chảy khác thông qua đường thủy. Người đăng tải hình ảnh về con cá sấu và clip trên mạng xã hội cũng trực tiếp đưa ra lời cảnh báo: 'Ai ở khu vực Lấp Vò đừng tắm sông nhé, mới phát hiện cá sấu'.

Cá sấu bất ngờ xuất hiện tại Đồng Tháp

Theo clip hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, con cá sấu có chiều dài ước chừng khoảng 1,5m, di chuyển khá chậm tại con sông, nếu không chú ý sẽ rất dễ va chạm vào, có thể gây nguy hiểm.

Cá sấu vốn là loài động vật nguy hiểm, thường được bảo vệ cẩn thận trong các sở thú hoặc khu chăn nuôi riêng để đảm bảo an toàn. Việc cá sấu xuất hiện tại khu vực đông dân cư như huyện Lấp Vò có thể đặt tình hình an toàn của người dân lên mức nguy hiểm.

Clip được chia sẻ trên MXH

Theo báo NLĐ, chính quyền địa phương nơi đây cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc xuất hiện cá sấu ở khu vực huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Hiện những người có thẩm quyền đã được giao phó làm nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ đoạn kênh khu vực trên trong những ngày tới nhằm phòng tránh các trường hợp đáng tiếc.

Đến trưa cùng ngày, người dân đã cùng vây bắt được con cá sấu này rồi giao nộp cho địa phương. Xã đã báo lực lượng kiểm lâm để có hướng giải quyết. Bước đầu, "lai lịch" cá sấu này được xác định là của một hộ dân ở địa phương nuôi nhưng bị sổng chuồng.

Theo Thùy Dương/SKCĐ