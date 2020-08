Bi kịch gia đình phía sau clip người đàn ông bị vợ và con trai trói, đánh đập trên mạng xã hội

Theo nguồn tin tức VTC New, ngày 26/8 trên mạng xã hội xuất hiện clip kèm hình ảnh ghi cảnh một người đàn ông trung tuổi bị trói chân tay nằm lăn lộn dưới đất. bên cạnh đó là một nam thanh niên và một người phụ nữ được cho là vợ và con trai.

Người phụ nữ và nam thanh niên có hành động đánh đập người đàn ông. Hai người dùng tay tát liên tục vào mặt, dùng dép và các vật dụng khác đánh vào vùng đầu, mặt của nạn nhân.

Đoạn clip được tung lên mạng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số cư dân mạng đều thể thái độ trước hành động của người phụ nữ và nam thanh niên.

Hình ảnh cắt từ clip

Vị lãnh đạo này chia sẻ tiếp, vụ việc xảy ra vào tối ngày 25/8 tại nhà ông L.Đ.T. (47 tuổi, xã Nam Phương Tiến). Ông T. cho biết, ông có vợ là bà C.T.H. (47 tuổi) và 2 người con trai. Ông T. cũng khẳng định, bản thân không mắc bệnh lý gì về thần kinh.

Vào tối 25/8, ông T. chửi vợ con bằng lời lẽ thậm tệ. Vì bức xúc nên bà H. đã cùng con trai út (đang học lớp 11) đi đến khống chế, trói ông T. rồi dùng dép, tay đánh vào đầu, mặt nạn nhân.

Về nguyên nhân vụ việc, lãnh đạo xã Nam Phương Tiến cho biết, do ông T. hay uống rượu nên người vợ không cho ngủ cùng. Việc này khiến ông T. tức giận nên đã chửi bới vợ con.

Sau khi sự việc xảy ra, ông T. có bị thương nhẹ ở miệng, mặt nhưng không phải nằm viện điều trị. Hiện ông T. đang nghỉ ngơi tại nhà riêng.

