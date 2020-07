Người đàn ông bôi nước bọt vào đồ trong siêu thị ở Đà Nẵng: Bệnh nhân tâm thần mới ra viện

Theo Báo Người Lao Động , ngày hôm nay 29/7, camera của một siêu thị mini ở Đà Nẵng đã ghi lại được một đoạn clip dài khoảng 17 giây về việc một người đàn ông đứng bên trong siêu thị, liên tục xoa nước bọt vào tay rồi bôi lên các gói thực phẩm khô đang để trên kệ.

Từ clip có thể thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 29/7. 'Nhân vật chính' là một người đàn ông mặc quần short tối màu cùng áo không cổ màu đen. Lúc đầu, người đàn ông này đứng hí hoáy ở khu vực quầy thực phẩm đóng gói.

Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, nhân lúc vắng người và không có ai chú ý, người đàn ông này đã bôi nước bọt của mình lên tay, sau đó xoa hết lên các gói thực phẩm khô như bún, phở, mì tôm... đặt trên kệ ở trong siêu thị.



Đoạn clip này khi được chia sẻ đã khiến nhiều người phẫn nộ. Đặc biệt, hành động này lại xảy ra khi dịch bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng ngày càng căng thẳng và diễn biến phức tạp càng làm mọi người thêm lo lắng, thậm chí là hoảng sợ.



Được biết, nơi xảy ra vụ việc là siêu thị mini V. (đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận). Khi phát hiện người đàn ông này không đeo khẩu trang, nhân viên siêu thị đã lập tức mời ra bên ngoài. Sau đó, nhân viên đã kiểm tra camera, phát hiện cảnh tượng 'đáng sợ' nên đã báo cơ quan chức năng.

Khi tiếp nhận thông tin, ngay chiều cùng ngày lực lượng chức năng phường Bình Thuận đã đến siêu thị kiểm tra, xác minh danh tính người đàn ông.

Chân dung người đàn ông bôi nước bọt vào đồ siêu thị ở Đà Nẵng.



Theo Theo Zing , ông Nguyễn Văn Quốc - Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, phường đã yêu cầu quản lý siêu thị đóng cửa để cơ quan chức năng xác minh, báo cáo vụ việc lên Ban An toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, ông Quốc cũng đã đề nghị ngành y tế cho nhân viên xuống phun thuốc, tiêu độc khử trùng ở siêu thị



Ngay chiều 29/7, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã truy tìm được người đàn ông này. Theo cơ quan công an, người này là T.N.H.T (SN 1987, ngụ phường Bình Thuận) là bệnh nhân tâm thần, mới ra viện khoảng 2 ngày trước.

Clip được mọi người chia sẻ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ