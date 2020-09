Tranh cãi gay gắt giữa đường, người đàn ông thẳng tay ném luôn bạn gái vào... thùng rác

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bế bổng một người phụ nữ ném vào thùng rác công cộng ở bên đường. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều sự chú ý.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào ngày 1/9 vừa qua ở một bãi đỗ xe ô tô thuộc thành phố Omsk của Nga

Từ đoạn clip có thể thấy, một người đàn ông mặc quần đen, áo phông trắng đã tranh cãi gay gắt với một người phụ nữ được cho là bạn gái của anh ta. Sau cuộc tranh cãi, người đàn ông tức giận bỏ đi, dường như không muốn tiếp tục cãi vã nữa. Thế nhưng, cô bạn gái vẫn quyết đuổi theo sau bằng được.

Quá tức giận, người đàn ông này đã bế bổng bạn gái lên, chạy thật nhanh ra chỗ thùng rác gần đó rồi ném bạn gái vào trong rồi bỏ đi. Cô gái có vẻ khá sốc, phải giãy giụa một lúc lâu mới có thể thoát khỏi thùng rác, tiếp tục đuổi theo bạn trai để tranh cãi.

Hành động của người đàn ông khiến nhiều người chú ý và bàn luận sôi nổi. Hầu hết mọi người đều không hài lòng với hành động của người này.

Một số người bình luận: “Người như vậy mà cũng có bạn gái à?", "Hành động này nguy hiểm quá. Lỡ thùng rác có mảnh vụn, kim tiêm hoặc vật gì sắc nhọn thì sao?", "Thôi yêu đương thế này thì yêu làm gì. Xem xong video mà tôi chỉ muốn tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân thôi”...



