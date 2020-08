CĐM ngán ngẩm khi xem clip `chị đại` ngang ngược quậy tung quán vì mua trà sữa không đúng vị

Tối ngày 8/8/2020, cư dân mạng xôn xao khi xem clip ghi cảnh một người phụ nữ đầu đội mũ bảo hiểm đi lại, nói chuyện kiểu thách thức trong quán trà sữa . Đáng nói, quán trà sữa giống như một bãi chiến trường khi trà vị đổ văng tung tóe khắp nơi.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội , một người phụ nữ ở Hậu Giang đi vào quán trà sữa gọi cho mình một ly để uống. Lúc vừa uống chị ta cảm thấy vị ngọt không đúng với sở thích và mong muốn của mình nên đã đạp vỡ ly trà sữa ngay tại quán khiến trà văng tung tóe khắp nơi, bắn lên cả người nhân viên.





Your browser does not support HTML5 video.

Video ghi cảnh "chị đại" ngang ngược quậy tung quán trà sữa

Chưa dừng lại “chị đại” ngang ngược còn thể hiện thái độ hung hăng, không ngừng lớn tiếng kêu gào gọi công an đến giải quyết. Chị ta chỉ tay thẳng mặt nhân viên nói: "Tụi bay muốn nói ngang hả... cho tụi bay nói ngang...".

Phát hiện sự việc, người bảo vệ già đi từ ngoài vào bên trong quán khuyên nhủ, đề nghị ra ngoài nhưng người này không đồng ý. Thái độ ngang ngược của nữ khánh hàng khiến người bảo vệ cũng phải 'bó tay".

Ít phút sau khi sự việc được đăng tải, cư dân mạng vào xem và thả tràng phẫn nộ cực độ với hành động của người phụ nữ này. Nhiều cư dân mạng cho rằng, dù chưa biết chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ việc như thế nào nhưng hành động của người phụ nữ này là không thể chấp nhận được.

Tài khoản Đăng Khôi cho rằng: "Dù có xảy ra mâu thuẫn như thế nào thì cũng nên báo cáo với quản lý quán trà sữa này, chứ không nên hành động lỗ mãng như vậy. Quán không chỉ có 1 mình chị ta mà còn có nhiều khách hàng khác, thậm chí là cả trẻ con".

Ảnh cắt từ đoạn clip

Bạn Trần Huyền Chi cho rằng: "Người phụ nữ này quá là quá quắt. Có cốc trà sữa thôi mà cũng làm như chuyện động trời. Trà sữa nếu nhạt quá hoặc ngọt quá có thể khiếu nại đến nhân viên trong quán, cần gì phải bù lu bù loa lên".

Một cư dân mạng khác cho rằng, hóa ra bán trà sữa cũng chẳng sung sướng gì. Cái nghề làm dâu trăm họ này mệt thật. Thôi lần sau tránh mặt các "chị đại" ngang ngược này ra.

Chưa biết thực hư vụ việc như nào nhưng quá thật hành vi của người phụ nữ này là thái quá. Việc đánh đổ cốc trà sữa ra quán không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều hành khách khác. Có bức xúc gì về nhân viên hay chất lượng sản phẩm thì nên bình tĩnh phản ánh để quán xử lý.

Your browser does not support HTML5 video. Đoạn clip ghi cảnh gã trai bảnh bao đánh nữ nhân viên dã man gây xôn xao MXH

Theo Thanh Mai/SKCĐ