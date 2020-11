Kinh hoàng nhóm côn đồ bịt kín mặt lao từ ô tô vào quán nhậu hỗn chiến

Tin tức mới nhất ngày 4/11, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ một lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông ) cho biết, hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra ở một quán nhậu thuộc tổ 1 (phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa).

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ việc cơ bản đã được công an điều tra, làm rõ. Vụ hỗn chiến đã khiến một người bị thương, hiện đang được trưng cầu giám định thương tích để có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra, một số đối tượng đã lẩn trốn, cơ quan công an đang tập trung điều tra.



Mới đây, trên mạng Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn chiến tại quán nhậu. Đoạn lip dài hơn 2 phút đã khiến người xem sợ hãi khi quán đang đông khách thì bất ngờ, một thanh niên bước xuống từ xe ô tô màu trắng, ra phía sau mở cốp lấy kiếm dài lao vào quán.

Cùng lúc đó, hàng chục thanh niên khác từ 3 chiếc xe ô tô cũng cầm hung khí lao vào cuộc hỗn chiến. Tất cả nhóm đều đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Đối tượng nhóm người này tấn công là một nam thanh niên đang ngồi nhậu trong quán. Một số người cùng bàn cũng cầm chai bia, gậy và dùng bàn ghế để chống trả. Mãi đến khi một người bị đánh gục thì nhóm người kia mới bỏ đi.



Theo như clip, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ 30 phút khuya 2/11.



Cũng trong ngày 2/11, một cuộc hỗn chiến khác cũng xảy ra tại nhà hàng Vua Biển 68 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (TP HCM). Cụ thể, vào khoảng 22h, hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu cùng quán.

Sau đó, nhiều thanh niên mang gậy gộc, hung khí xông vào quán chém nhau loạn xạ khiến hành khách hoảng sợ. Hậu quả, một số người trong 2 nhóm thanh niên bị thương, có người còn bị thương khá nặng.



