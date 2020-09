CĐM xôn xao về loạt clip nhóm nữ sinh trường bổ túc ở Bến Tre lột áo, đánh bạn như quân thù

Sáng 29/9 trên mạng xã hội xuất hiện một loạt clip ghi cảnh đánh nhau trong lớp học. Một nhóm nữ sinh mặc áo dài trắng lao vào đánh, xé áo của bạn trong khi những học sinh khác không hề đứng lên can ngăn.

Bài đăng của tài khoản Nguyễn Việt Trung





Tài khoản Nguyễn Việt Trung đăng 4 clip vụ đánh bạn trong nhóm kín Hóng Biến Hội với nội dung: "Những clip này xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre. Một nhóm học sinh vây lại hành hung, xé áo một bại nữ. Mong mọi người chia sẻ để Công an vào cuộc xử lý".





Theo đoạn clip đầu tiên dài 20 giây thì một nữ sinh mặc áo dài trắng tóc ngắn xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp. Nữ sinh này dùng tay tát liên tiếp nhiều phát vào mặt bạn. Trong khi đó nhiều học sinh khác ở trong lớp chỉ ngồi xem, không hề can ngăn.





Đến clip thứ 2 ghi cảnh một nhóm khoảng 4, 5 nữ sinh lao vào đánh bạn học. Những người này đánh liên tục vào đầu, mặt. Thậm chí còn dùng chân đạp vào lưng, đầu, nạn nhân và buông ra những lời chửi rủa rất độc miệng. Chưa dừng lại, một nữ sinh lao vào xé áo bạn học khiến nạn nhân rơi vào tình trạng "bán khỏa thân".

1 trong 4 đoạn clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng được tung lên mạng





Sự việc chưa dừng lại, khi nữ sinh này đi ra ngoài khuôn viên nhà trường thì tiếp tục bị bạn học đánh đập. Biết mình "thân cô thế cô" nên nạn nhân không dám phản kháng và cũng không thể phản kháng được.





Dù mới được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng những đoạn clip trên đã thu hút hàng trăm lượt like, bình luận từ cư dân mạng. Tài khoản An Ninh bình luận: "Đánh còn ghê hơn cả đánh ghen nữa". Tài khoản Nguyễn Huệ bình luận: "Các bạn học sinh cùng trường không can ngăn mà còn bảo đánh vào mặt và... Đề nghị thầy cô cảnh báo rút kinh nghiệp".





Hầu hết các bình luận đều mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh thông tin, xử lý theo đúng quy định.





Hiện tại những đoạn video này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.









