Xôn xao đoạn clip nóng được cho là của Á quân cuộc thi âm nhạc với bạn trai

Thời điểm hiện tại, việc lộ clip nóng không phải là hiếm, thế nhưng nó vô tình gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với nạn nhân, khiến họ suy nghĩ tiêu cực, thậm chí quẫn trí làm ra những hành động không nên.



Mới đây, trên mạng Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao truyền tay nhau nhiều đoạn clip nóng vô cùng nhạy cảm của một đôi nam nữ. Nhiều người cho rằng, cô gái trong đoạn clip có nhiều điểm tương đồng với một nữ ca sĩ.

Thậm chí, không ít người khẳng định danh tính nữ ca sĩ này là N., từng đạt được ngôi vị Á quân trong một cuộc thi âm nhạc tổ chức trước đây.



Hiện tại, những đoạn clip nóng này đang được lan truyền chóng mặt trên Hiện tại, những đoạn clip nóng này đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Twitter, được cư dân mạng chú ý. Bên cạnh việc phát tán những clip nhạy cảm, các hình ảnh riêng tư của nữ ca sĩ trên và bạn trai cũng bị lan truyền.



Tuy nhiên thực tế thì đây mới chỉ là những thông tin lan truyền trên mạng và chưa được xác minh rõ ràng. Hiện nhiều phóng viên đã liên hệ với nữ ca sĩ N. để xác thực vụ việc.

Hành vi lan truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, đặc biệt là các clip nhạy cảm là hành động đáng lên án bởi nó đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mỗi người. Hiện nay, trên các trang mạng đang kêu gọi mạnh mẽ mọi người cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ những đường link xấu, hạn chế tiếp tay cho hành vi vi phạm Hành vi lan truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, đặc biệt là các clip nhạy cảm là hành động đáng lên án bởi nó đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mỗi người. Hiện nay, trên các trang mạng đang kêu gọi mạnh mẽ mọi người cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ những đường link xấu, hạn chế tiếp tay cho hành vi vi phạm Pháp luật của những kẻ đã phát tán clip.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ