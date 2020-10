Quay clip nóng của nhân viên rồi tung lên mạng, chủ quán tại Hà Nội nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Thời gian gần đây, việc các cặp đôi vô tư thể hiện những hành động nhạy cảm nơi công cộng đã không còn xa lạ. Hết ở công viên, ngoài đường, quán trà sữa... mới đây một đoạn clip nóng ghi lại cảnh cặp đôi trẻ đang ân ái ngay trong quán cả phê khiến nhiều người 'nóng mắt'.

Cụ thể, clip này được một người tự nhận là chủ quán cà phê chia sẻ, kèm theo dòng trạng thái bức xúc: "Mở quán thuê nhân viên bán hàng mà nó rủ bạn gái đến đóng quán làm trò này mọi người ạ. Đang ở công ty check camera mà bực hết cả mình, trừ lương nó 1 triệu thì có quá đáng quá không ạ?".

Theo như clip thì vụ việc này xảy ra trong một quán cà phê ở khu vực Hà Nội . Như hình ảnh clip ghi lại, trong không gian vắng vẻ và khá tối tăm, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang vô tư thể hiện những hành động nhạy cảm.

Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn ngồi lên đùi quay mặt về bạn trai và có những tư thế trên 18+ khiến người xem đỏ mặt. Còn may hành động của cặp đôi được chiếc bàn bên cạnh che chắn khá nhiều nên bớt bị bại lộ.



Sự việc này xảy ra vào lúc 3h chiều. Dù đang trong giờ làm việc nhưng nam nhân viên này lại thản nhiên đóng cửa, rủ bạn gái về quán diễn cảnh tình cảm đúng như lời chủ quán đã tố cáo.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi xem hành động của cặp đôi trẻ. Tuy nhiên, không ít người cũng lên tiếng chỉ trích chủ quán cà phê. Họ cho rằng người này nên góp ý riêng, không nên công khai clip và đăng tải lên mạng bởi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người trong cuộc.



Bài viết nhận được nhiều bình luận, cảm xúc, nhiều người không bênh vực ai vì cho rằng cả hai bên đều có lỗi. Hiện vụ việc vẫn đang thú hút nhiều sự chú ý trên mạng.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ