CĐM tiếp tục sửng sốt với loạt clip nóng người phụ nữ bán khỏa thân để trẻ nhỏ đụng chạm chỗ kín

Sau khi cộng đồng mạng “khoanh vùng” được chân dung người phụ nữ bán khỏa thân để trẻ nhỏ tự do đụng chạm vùng nhạy cảm. Theo đó, người phụ nữ này có ngoại hình rất ưa nhìn, trắng trẻo, xinh xắn.

Chị ta cũng khẳng định, clip đó bị hack và đã trình báo Công an. Ngoài ra còn khẳng định thêm, những clip đó không đúng sự thật.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Nhịp sống việt, trưa ngày 22/7, người phụ nữ này lại cho biết đang rất hoảng loạn. Bản thân cũng chưa hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu. "Tất cả mọi sự việc tôi đang làm việc với cơ quan công an, từ cấp phường, xã cho đến cấp cao nhất rồi. Tôi cũng không thể biết được nữa", người phụ nữ này nói.

Mặc dù “nữ chính” trong clip đã lên tiếng nhưng cộng đồng mạng vẫn chưa dừng việc phát tán tệp clip nóng. Một số cư dân trong các clip đã chia sẻ link drive về cảnh “giường chiếu” của người phụ nữ này với một người đàn ông lạ.

Hình ảnh được cắt từ camera an ninh



Trong một group công khai có cư dân mạng chia sẻ bức ảnh với nội dung “mới đi cắm nồi cơm lên online facebook đã trở thành người tối cổ. Theo một số người bình luận, việc cư dân mạng nói mình là người “tối cổ” xuất phát từ việc, sau khi clip nhạy cảm kéo dài 3 phút được đăng tải thì tiếp tục hàng loạt clip kéo dài đến hơn chục phút.

Một số cư dân mạng "đã xem" clip cho rằng, đây thực sự là những clip "quá kinh khủng". Nhiều người còn bình luận rằng, không thể tin nổi lại có những chuyện này xảy ra.

Những clip này đa số là hình ảnh về chuyện “chăn gối” của người phụ nữ này với một người đàn ông khá trẻ. Tất cả các đoạn clip đều được ghi lại từ camera an ninh trong phòng ngủ của người phụ nữ này.

Luật sư Lê Minh (văn phòng luật sư Thanh Sơn và đồng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, vụ việc có dấu hiệu của việc phạm tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.

"Dâm ô trong trường hợp này được quy định tại khoản 1 Điều 146 của Bộ luật Hình sự là hành vi của những người dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác.

Trẻ từ 13 - 16 tuổi, thì người phạm tội có thể bị truy tố về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 BLHS, hoặc các hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm...", luật sư Minh nói.

