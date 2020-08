Hé lộ đoạn clip Nguyễn Thị Thu đưa bé trai ở Bắc Ninh đi mua quần áo sau khi bắt cóc nạn nhân

Liên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (ngụ tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Công an tỉnh Bắc Ninh đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê Tuyên Quang) về trụ sở Công an tỉnh lấy lời khai. Cơ quan chức năng đã có lời khai ban đầu của cả hai đối tượng. Nạn nhân cũng đã được bàn giao về cho gia đình





Theo điều tra bước đầu, Thu đã khai nhận hành vi bắt cóc cháu Gia Bảo. Thu khai nhận, chiều 21/8, đến công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) phát hiện cháu Bảo đang chơi một mình nên dụ cháu đi theo mình, hứa sẽ mua kẹo cho ăn. Sau khi bắt được cháu bé, Thu đưa về phòng trọ. Đến sáng 22/8, Thu đưa cháu về Tuyên Quang.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip được chủ quán quần áo chia sẻ trên facebook





Sau khi đưa cháu Bảo về Tuyên Quang, chiều cùng ngày, Thu và Bằng đã vào một tiệm quần áo ở bên đường mua sắm đồ cho cháu Bảo, Lúc này, bộ quần áo cũ của Gia Bảo đã được Thu thay bằng bộ quần áo mới màu vàng như lúc cơ quan chức năng giải cứu.





Toàn bộ hành trình này của Thu và Bằng đã được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại. Chủ cửa hàng quần áo cho biết, khi biết được thông tin bé Gia Bảo được giải cứu thì mới nhớ ra bé từng đến quán của mình nhờ bộ quần áo màu cháu mặc.





Sau đó, người chủ cửa hàng đã xem lại camera và phát hiện, vào khoảng 18h30 cùng ngày, Thu và Bằng đã dẫn cháu bé bị bắt cóc vào cửa hàng mua quần áo, Trong khi Thu và Bằng chọn đồ thì cháu Gia Bảo đã mặc bộ đồ màu vàng, chân không đi dép, lon ton chạy xung quanh mà không hề biết mình đã bị bắt cóc.

Bài đăng trên mạng xã hội





Khi xem xong, chủ cửa hàng đã đăng tải đoạn clip lên trang cá nhân với đoạn thông tin: "Xem lại cam mới thấy lúc chiều tối vào nhà mình mua quần áo cho bé, xong còn đi mua dép và đi ăn chè nữa... Thằng bé vẫn bộ áo vàng đấy luôn. May quá cháu bé vẫn bình an. Chúc mừng gia đình bé".





Về việc lấy lời khai các nạn nhân, cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã cho biết, bước đầu, Thu đã thừa nhận hành vi của mình. Thu khai mục đích bắt cháu bé là vì "tình cảm cá nhân". Thu và gia đình nạn nhân không có mối quan hệ nào với gia đình cháu Gia Bảo.





Thu đã nhen nhóm kế hoạch này trước đó 1 ngày. Trong khoảng thời gian này, đối tượng đã 2 lần lượn lờ ở Công viên Nguyễn Văn Cừ để tìm mục tiêu. Khi phát hiện cháu Bảo thì tiến hành bắt cóc đưa về Tuyên Quang.





Xem thêm:





Theo Thanh Mai/SKCĐ