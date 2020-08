Clip: Nữ phó giám đốc bị bảo vệ công ty đối tác đánh gục tại chỗ

Ngày 11/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Mê Linh, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị P.H.Y (SN 1984) và chị P.H.N (SN 1986, cùng trú huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội), đều là phó Giám đốc Công ty CDA về việc bị hành hung tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông dáng người cao lớn túm đánh chị P.H.Y và chị P.H.N. Trong đó, chị P.H.Y bị người đàn ông đánh nằm gục xuống đất. Sự việc xảy ra tại khu vực nhà xưởng của Công ty V.T.L, ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.

Theo trình báo của chị P.H.N, chiều 10/8, chị Y. và chị N. đến nhà xưởng của Công ty V.T. theo lịch hẹn của đối tác là Công ty DTA, để bàn bạc về hợp đồng mua bán hàng hóa. Công ty DTA đang thuê một phần nhà xưởng của Công ty V.T.L.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, chị N. và chị Y. đến nơi nhưng không có lãnh đạo nào của Công ty DTA xuất hiện nên chị N. đã đứng nói chuyện điện thoại bên phía nhà xưởng của Công ty V.T.D. Lúc này, một người đàn ông tên T. xuất hiện và xông đến hành hung chị N.

Chị N. và chị Y. bị túm tóc, hành hung khi đi bàn công việc (Ảnh cắt từ clip).

Thấy chị N. bị đánh, chị Y. tiến đến can ngăn thì bị T. túm tóc, kéo ra ngoài sân tiếp tục hành hung. Trong lúc hành hung 2 người phụ nữ, T. lớn tiếng thách thức và có thái độ hung hăng với bất kỳ ai vào can ngăn.

Chị P.H.N cho biết, trước khi bị hành hung, chị không hề biết T. là ai và cũng không hề gây mâu thuẫn gì với người này.

“Sau khi đến trụ sở công an trình báo sự việc, tôi mới biết T. là phụ trách an ninh của Công ty DTA. Ngay tối hôm qua, chị Y. đã phải vào bệnh viện”, chị N. cho hay.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Mê Linh cho biết, ngay say khi xảy ra sự việc, Công an huyện đã nhận được trình báo và cho cán bộ vào cuộc điều tra.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Công ty CDA của chị N. và chị Y. có ký kết hợp đồng mua bán khẩu trang với Công ty DTA. Tuy nhiên, do có khúc mắc về sản phẩm nên chiều 10/8, chị N. và chị Y. tới công ty đối tác để làm việc theo lịch hẹn. Tuy nhiên, khi chị N. và chị Y. tới xưởng sản xuất thì bảo vệ (người đàn ông hành hung chị Y. và chị N. trong clip) cản trở không cho vào.

“Hai bên lời qua tiếng lại thì nam bảo vệ đánh các chị ấy (chị Y. và chị N. - PV). Chúng tôi đã đưa nạn nhân đi khám thương tích tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đang xử lý theo đúng trình tự Pháp luật ”, lãnh đạo Công an huyện Mê Linh thông tin.

Theo Đức Sơn/Dân Việt