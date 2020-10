Clip: Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay giữa thanh thiên bạch nhật, quỳ gối van xin vẫn không được tha

Theo cư dân mạng tìm hiểu thì sự việc này xảy ra tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa . Cụ thể một nữ sinh bị một nhóm học sinh nữ thay nhau đánh tát trên đường phố, chửi mắng với nhiều lời lẽ thậm tệ. Đến cuối cùng nữ sinh này đã phải quỳ gối xin lỗi nhưng vẫn bị giật tóc và tát liên tiếp vào mặt.

Theo nội dung của đoạn clip, vụ ciệc bắt đầu với màn tra hỏi, mắng chửi của nhóm nữ sinh. Nạn nhân ngoài việc khúm núm hoảng sợ, gãi đầu thì không biết phải làm gì khác. Sau khi vâng dạ cố gắng giải thích, nạn nhân bị "nữ quái" trùm sỏ áo đen cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu rất mạnh với lí do "mày nói lắm vừa vừa thôi".

Nữ sinh bị đánh vào đầu rất mạnh

Những tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức cãi vã nhưng sau một hồi tranh luận với loạt ngôn từ tục tĩu khó nghe, một nữ sinh trong nhóm đã manh động tát vào mặt nạn nhân khiến nạn nhân phải phản kháng. Thấy vậy loạt nữ sinh trong nhóm vội lao vào đánh nạn nhân tới tấp.

Sau đó nạn nhân này bị nhóm bạn đánh tát hội đồng, giật tóc và đẩy ngã dúi dụi xuống đất. Nữ sinh này cũng giật tóc một cô gái để đánh trả nhưng lập tức bị những cô gái còn lại giằng co, tát vào mặt.

