Sốc trước clip nữ sinh cấp 3 cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu bạn, bắt quỳ xuống xin lỗi

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút có nội dung: "Học sinh lớp 11 Trường THPT Quảng Xương 4, Thanh Hóa có hành vi côn đồ đánh bạn cùng trường dã man, bắt người khác phải quỳ xuống xin lỗi".



Theo như clip ghi lại, nữ sinh mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang liên tục chửi bới một nữ sinh khác. Sau đó, nữ sinh này cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu bạn, bắt đối phương quỳ xuống xin lỗi mới chịu tha thứ. Khi bị bạn đánh liên tiếp, nữ sinh kia chỉ biết ôm đầu trốn tránh mà không dám phản kháng.

Nữ sinh bị đánh liên tiếp vào đầu



Theo Thanh Niên đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 20/11 ở một đoạn đường bê tông khu vực ít người qua lại thuộc địa phận xã Quảng Hải (huyện Quảng Xương, Theo Thanh Niên đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 20/11 ở một đoạn đường bê tông khu vực ít người qua lại thuộc địa phận xã Quảng Hải (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa ), cách trường THPT Quảng Xương 4 khoảng 6km.

Danh tính nữ sinh bị đánh là em P.T.M (học sinh lớp 12T) còn người đánh là em D.T.N (học sinh lớp 11C2), cả 2 đều là học sinh Trường THPT Quảng Xương 4.

Ảnh cắt từ clip



Liên quan đến vụ việc, chiều 24/11, trao đổi với PV báo Liên quan đến vụ việc, chiều 24/11, trao đổi với PV báo gia đình và xã hội , ông Lê Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 cho biết: "Sau vụ việc, nhà trường đã làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT Thanh Hóa về vụ việc học sinh của nhà trường đánh nhau".

Được biết, hai em học sinh này có mâu thuẫn từ trước, liên quan đến một người khác đã bỏ học. Sau giờ học buổi sáng, cả 2 đã hẹn nhau gặp mặt để nói chuyện. Hiện, nhà trường đang xem xét hình thức kỷ luật dành cho những người có liên quan.

Nữ sinh bị bắt quỳ xuống xin lỗi

Vụ việc cũng đã được nhà trường báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ