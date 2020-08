Vụ nữ sinh lớp 5 bị bạn đánh hội đồng ở Nghệ An: Dì nạn nhân lên tiếng

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip dài 6 phút ghi cảnh một nữ sinh lớp 5 bị bạn đánh hội đồng dã man. Nhiều cư dân mạng thể hiện sự phẫn nộ cực độ khi chứng kiến những hình ảnh này.

Theo nguồn tin từ Zing , sự việc xảy ra tại trường học ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Nữ sinh áo vào bị bạn túm tóc, đánh đập không thương tiếc. Mặc dù em đã nhiều lần xin tha nhưng các bạn không đồng ý.

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 5, còn 2 bạn nữ hành hung em là học sinh THCS tại thị xã Thái Hòa. Thời điểm xảy ra vụ đánh hội đồng có nhiều người chức kiến nhưng không ai can thiệp.

Liên quan đến vụ việc này, chị Hán Thị Phượng (trú tại Nghệ An) cho biết, nữ sinh áo vàng bị đánh hội đồng là cháu gái mình. Nạn nhân về kể với gia đình rằng, do co mâu thuẫn từ trước nên một số bạn là học sinh cấp 2 trên địa bàn đã hành hùng. Sự việc xảy ra vào tháng 7.

Khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội , chiều 8/8, Phòng GD&ĐT thị xã Thái Hòa đã xác nhận có sự việc trên. Theo cơ quan này, có ít nhất 2 nữ sinh đã nạn nhân. Các em đang theo học ở trường THCS trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Trước đó ngày 18/4, trên trang Facebook “Thị xã Hoàng Mai” đã đăng tải đoạn clip dài dài gần 2 phút 30 giây, ghi lại cảnh tượng một nữ sinh bị 2 người khác lao vào đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Được biết, vụ việc này xảy ra tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai ( Nghệ An ). Thông tin xác minh ban đầu chỉ rõ, 2 nữ sinh trong độ tuổi đang học cấp 2, ở phường Quỳnh Phương, Quỳnh Dị và xã Quỳnh Lộc. Học sinh mặc áo đồng phục bị đánh ở phường Mai Hùng, là học sinh cấp II.

Ông Vũ Lễ Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) cho biết, xã đã nắm được thông tin và cử công an xác minh làm rõ vụ việc. Cũng theo ông Hùng, vị trí xảy ra sự việc giáp ranh giữa địa bàn xã và phường Mai Hùng, nữ sinh bị đánh là học sinh cấp 2 ở phường Mai Hùng.

Vụ việc xảy ra có rất nhiều người chứng kiến, gồm cả nam và nữ nhưng chỉ đứng xem và dùng điện thoại quay lại sự việc. Mãi đến một lúc sau những người này mới lên tiếng can ngăn.

