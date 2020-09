Clip đàn chị Thảo `đại bàng` chặn đường, tra hỏi, đánh đập nữ sinh lớp 7 trên đường đi học về

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, chiều 14/9, UBND xã Thành Trực (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ) xác nhận có vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đàn chị đánh trên đường đi học về. Vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ nguyên nhân.





Sự việc xảy ra vào ngày 11/9. Người bị đánh là em Y. (học sinh lớp 7, trường THCS Thành Trực). Khi đó, em Y đang trên đường đi học về thì bị một cô gái có tên là T. (nhiều học sinh trong video gọi là Thảo "đại bàng"), ngụ tại xã Thành Trực chặn đường đánh.

Clip ghi cảnh đàn chị Thảo "đại bàng" đánh nữ sinh lớp 7





Đến ngày 13/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi cảnh em Y. mặc đồng phục, trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ bị Thảo "đại bàng" chặn đường hành hung.





Xem clip thì thấy, khi chặn đường em Y., Thảo "đại bàng" đội mũ phớt, đeo khẩu trang, tóc nhuộm vàng, một cánh tay xăm trổ. Thảo chặn đường em Y. khống chế rồi tra hỏi rồi vung mạnh tay đập vào mặt em Y.. Bị tát, em Y. sợ hãi không dám kháng cự cũng không dám rời đi chỉ biết che mặt và khóc.





Thời điểm em Y. bị đánh cso rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, học sinh cùng trường chứng kiến nhưng không một ai can ngăn. Nhiều học sinh đứng cười nói, dùng điện thoại di động quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội

Hình ảnh Thảo đánh nữ sinh lớp 7 được cắt từ video





Theo Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch UBND xã Thành Trực, sau khi sự việc xảy ra, Công an đã mời cả em Y. và Thảo lên trụ sở làm việc, song vẫn chưa rõ nguyên nhân.





Được biết, Thảo năm nay 16 tuổi, đã bỏ học. Nhìn bề ngoài, Thảo có vẻ là cô gái cục súc, ngổ ngáo, khó bảo.





Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai cả hai để làm rõ nguyên nhân vụ đánh nhau trên.





