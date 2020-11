Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn 'đánh hội đồng' trong nhà vệ sinh vì mâu thuẫn trên mạng

Ngày 12/11 vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng trong nhà vệ sinh khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo như đoạn clip có thể thấy, một nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ, đánh đập dã man mà không một ai can ngăn. Nhóm nữ sinh 5 người này thay phiên nhau đánh đập, dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, vai, lưng nhưng nạn nhân chỉ biết chịu trận, không dám phản kháng.

Đến khi nữ sinh kia ngã xuống, ngồi xệch trên nền gạch, nhóm 5 người vẫn liên tục thay nhau đánh và giật tóc nạn nhân. Liên quan đến clip này, đến ngày 13/11 UBND huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã lên tiếng xác nhận, vụ việc xảy ra ở trên địa bàn.

Theo đó, b à Trương Thị Phú - Phó chủ tịch UBND huyện Gò Dầu ngay khi nắm được thông tin cũng đã báo cáo vụ việc lên ban ngành tỉnh và huyện. UBND huyện xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 7/11 tại trường THCS Phước Thạnh ( xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu).

Theo đó, danh tính nhóm 5 em nữ tấn công bạn gồm Đ.G.H (lớp 6D), T.T.T.T (lớp 8B), Đ.T.T.H, H.T.N, T.T.M.T (cùng lớp 8C). Còn em nữ sinh bị đánh là N.T.H.M (lớp 7C). Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của 11 học sinh khác. Người quay clip là em H.P.T.N (lớp 7A) và em T.V.P (lớp 8B) là người phát tán clip.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng nên nữ sinh tên M. (nạn nhân trong clip) cùng 2 nữ sinh khác đánh em H.T.C.H (lớp 7C) vào trưa 29/10. Đến trưa 5/11, M. còn đánh Đ.G.H (lớp 6D, người tham gia nhóm đánh M. ngày 7.11) khiến H. bị trầy xát.

Hai lần M. đánh nữ sinh khác đều có clip ghi lại nhưng không bị phát tán và đều liên quan đến quan hệ tình cảm nam nữ.

Sau vụ việc, Phòng GD-ĐT huyện Gò Dầu cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Thạnh đã đến gia đình em M. động viên. Em M. hiện cũng đã được kiểm tra Sức Khỏe tại Bệnh viện Củ Chi (TP.HCM) và đi học lại bình thường.



