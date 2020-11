Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng dã man, bạn bè đứng xung quanh còn hả hê cổ vũ

Thời gian gần đây, những vụ bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều khiến người xem hoang mang. Điều đáng nói, những nạn nhân và người bạo hành chủ yếu là nữ sinh đang theo học cấp 2, cấp 3.



Mới đây, trên MXH xôn xao đoạn clip về việc một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man, vừa đánh vừa chửi bới bằng những lời lẽ thô tục.

Ảnh cắt từ clip

Từ clip có thể thấy, một nữ sinh mặc quần jeans, đeo khăn quàng đỏ không ngừng dùng tay túm tóc, đạp vào mặt, đầu nữ sinh mặc áo hoa. Sau đó, một nữ sinh khác xông vào sút liên tiếp vào mặt bạn.



Chưa dừng lại ở đó, một số nữ sinh khác cũng lao vào chửi bới, đánh đập nạn nhân, những người xung quanh thì quay clip và reo hò cổ vũ. Bị đánh đập dã man, nạn nhân không thể kháng cự mà chỉ biết ôm mặt, ôm bụng cố né tránh.



Qua quá trình xác minh được biết, nạn nhân là em Đ.L.V, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, (phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nhóm người đánh em cũng học cùng trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 18/11.

Ảnh cắt từ clip



Sau khi tan học buổi sáng, V. đã bị nhóm bạn ép đưa ra khỏi trường để đánh hội đồng và quay clip. Khi nắm được vụ việc, nhà trường và phụ huynh của em V. đang làm việc trực tiếp với nhau để có hướng giải quyết phù hợp.



Trao đổi với báo Đời sống & Pháp luật , anh Đỗ Minh Hải (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, bố em V.) cho biết, khoảng 11h30 trưa 18/11, khi nghe tin con gái bị nhóm bạn học hành hung, anh Hải vội chạy ra trường để giải quyết. Nhưng thấy được clip và biết con gái bị bạo hành quá dã man, anh Hải không giữ được bình tĩnh và quay trở về, yêu cầu công an làm việc.





Trả lời VTC News, đại diện Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho biết, Sở chưa nhận thông tin cũng như báo cáo về vụ việc. Sở sẽ chỉ đạo phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hoá, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xác minh nội dung trong clip, nếu đúng sự thật sẽ phải xử lý nghiêm khắc.



Theo TN/SKCĐ