MXH xôn xao trước clip nữ sinh lớp 8 túm tóc tát tới tấp 'tiểu tam' trước cửa nhà vệ sinh

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những clip đánh ghen khiến nhiều người chú ý và chia sẻ. Khi câu chuyện về 'tiểu tam' còn chưa hết hot, cư dân mạng lại 'hết hồn' trước một clip đánh ghen mới xảy ra ngay tại trường học.



Đây không đơn thuần là 'dằn mặt', đoạn clip còn phản ánh tình trạng bạo lực học đường ngày càng đáng lo ngại. Dù đang ở trường nhưng nhiều học sinh (đặc biệt là nữ sinh) lại có cách hành xử thô lỗ, đáng sợ với bạn bè của mình.

Cụ thể, như trang Cụ thể, như trang Pháp luật & Bạn đọc cho biết, đoạn clip này ghi lại cảnh 2 nữ sinh được cho là đang học lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn TP.HCM đang ẩu đả dữ dội trước cửa nhà vệ sinh, xung quanh là nhiều bạn bè chứng kiến nhưng mọi người đều rất thờ ơ và không có ai can thiệp.



Theo như Theo như clip , nữ sinh mặc áo xanh cổ vẫn còn đeo khăn quàng tìm đến nữ sinh áo trắng để nói chuyện. Cho rằng người kia chính là 'tiểu tam' xen vào chuyện tình cảm của mình, nữ sinh áo xanh chưa để đối phương nói câu nào đã lao vào túm tóc, giật mạnh và kéo lê nữ sinh áo trắng nhiều vòng trên sàn, không quên buông những lời cảnh cáo, đe dọa.



Bị đánh, nữ sinh áo trắng chỉ dám bị động chịu trận và không hề đáp trả. Sau khi túm tóc xong, nữ sinh áo xanh còn chưa hả giận mà quay sang tát 'tiểu tam' thêm vài cái.

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh sau khi đánh ghen chán chê còn tiếp tục đến dằn mặt bạn trai đang đứng ở bên ngoài, vừa chỉ tay vừa nói: "Mày nữa, mày thử đụng vào tao 1 lần nữa coi". Đoạn clip khi được đăng tải đã khiến nhiều người chú ý và chia sẻ rầm rộ. Hầu hết mọi người đều lên án, chỉ trích trước hành động bạo lực học đường của nữ sinh trong clip.

